Jusque-là, c’était un critère déterminant. Depuis 2011 et son rachat par QSI, le PSG avait mis un point d’honneur à avoir, sur son banc, un entraîneur doté d’un certain standing à l’échelle européenne. Ainsi, Antoine Kombouaré n’avait guère tenu plus de six mois, cédant la place à Carlo Ancelotti et à son impressionnant pedigree. Avant de débarquer dans la capitale, Laurent Blanc avait guidé Bordeaux jusqu’en quart de finale de Ligue des champions et sa cote était au plus haut.

Unai Emery, vainqueur de la Ligue Europa trois années de rang, puis Thomas Tuchel, à la tête d’un Borussia Dortmund étincelant, avaient affiché de réelles promesses et suscitaient beaucoup d’intérêt. Quant à Mauricio Pochettino, il avait atteint la finale de la C1 2019 avec Tottenham. Lorsqu’il s’est agi d’identifier le successeur de l’Argentin, c’est donc fort logiquement que le nom de Zinédine Zidane, qui a soulevé trois fois la Coupe aux grandes oreilles en tant qu’entraîneur du Real Madrid, a été répété avec insistance. Mais le Ballon d’Or 1998 a passé son tour. Ce qui a profité à Christophe Galtier, intronisé début juillet.

Un nul, cinq défaites en C1

Le choix de la direction parisienne en a surpris plus d’un, et pour cause : si l’on s’intéresse à ses références en compétitions continentales, le CV de l’ancien coach de Nice fait pâle figure par rapport à ceux de ses prédécesseurs. Il compte certes plusieurs participations à la C3 avec Saint-Étienne, mais n’y a jamais dépassé le stade des seizièmes de finale. Et sa seule participation à la phase de groupes de Ligue des champions, avec Lille en 2019, a tourné à la déroute (un nul, cinq défaites). De quoi, forcément, donner du grain à moudre aux plus sceptiques.

Malgré un manque de vécu et d’expérience évidents à de telles hauteurs, "Galette" saura-t-il guider ses troupes jusqu’au graal ? C’est précisément sur les résultats obtenus sur la scène continentale que le technicien de 56 ans sera jugé. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la campagne qui commence, ce mardi contre la Juventus (21h). "Est-ce qu’il y a de l’excitation ? Non, mais il y a l’envie, simplement, de démarrer cette compétition", a lâché le natif de Marseille en conférence de presse, lundi en fin d’après-midi.

Jeu, management : pour l'instant, Galtier a tout bon

Avant de s’attaquer aux sommets européens, Galtier a, en tout cas, particulièrement réussi ses débuts sur le banc des champions de France. Un bilan quasi-parfait (six victoires et un nul en comptant le Trophée des champions), des buts à la pelle (28 au total), des principes de jeu déjà bien établis, dans un système qui permet à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi de briller à l’unisson… Sur le terrain, tous les voyants sont au vert. Mais c’est surtout dans la coulisse que l’ancien défenseur (1985-1999) a marqué des points.

Alors que certains pouvaient douter de sa capacité à gérer un vestiaire de stars, le champion de France 2021 avec le LOSC a d’emblée fixé un cadre, imposé sa rigueur à son effectif, tranché une bonne fois pour toutes la question du gardien titulaire et écarté sans tergiverser les joueurs sur lesquels il ne comptait guère. Le penaltygate, apparu dans la foulée de PSG-Montpellier, a été tué dans l’œuf. Quant à son management, c’est pour le moment un sans-faute. Neymar était remplaçant à Nantes, samedi ? Il est entré à l’heure de jeu, à la place d’un Mbappé qui, dans ce contexte, pouvait difficilement se permettre de râler.

Je n'ai pas de pression supplémentaire

"Je n’ai pas de pression supplémentaire dans cette compétition. J’ai envie de la jouer, de montrer ce dont on est capable", a-t-il clamé devant la presse, avant d’insister : "Je n’ai pas dit que je n’avais pas la pression. Mais je n’ai pas de pression supplémentaire." Maintenant, on veut savoir. Maintenant, on va voir. Oui, le Paris de Galtier a idéalement débuté en championnat. Oui, sa façon de gérer un effectif cinq étoiles ne souffre pour l’instant d’aucune réserve. Sa communication, aussi, est savamment maîtrisée, si l’on excepte toutefois sa récente blague douteuse sur les chars à voile comme moyens de transport . Maintenant, on veut savoir s’il a les épaules suffisamment larges pour maintenir le cap quand son équipe va tanguer face aux cadors d’Europe., a-t-il clamé devant la presse, avant d’insister :Maintenant, on veut savoir. Maintenant, on va voir.

