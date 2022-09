L’AC Milan s’impose enfin à domicile en Ligue des champions ! En l’emportant face au Dinamo Zagreb (3-1), les Rossoneri ont mis fin à une longue série de défaites à San Siro dans la compétition. Les Croates n’ont pas démérité, parvenant même à inscrire un très joli but sur un temps faible milanais. Mais les joueurs de Stefano Pioli ont montré de l’intensité et de l’application, et s’octroyant une victoire méritée. Une victoire et trois points qui laissent l’AC Milan à la tête de ce groupe E, en attendant le match de ce soir entre Chelsea et Salzbourg.

Des Milanais sérieux

L’enjeu était de taille : neuf ans sans gagner à domicile en Ligue des champions pour une institution comme l'AC Milan, c’est trop long. Les Lombards se sont montrés à la hauteur ce mercredi soir, avec une belle intensité déployée au pressing dès les premiers instants. Les hommes de Pioli ont longtemps travaillé le bloc compact du Dinamo, dans l’axe ou sur les côtés, en cherchant la verticalité. Les ouvertures des milieux pour Rafael Leão se sont notamment révélées dangereuses. Mais c’est sur un penalty d’Olivier Giroud que les Rossoneri ont ouvert le score à la 45e minute (1-0).

Galvanisés face à une équipe croate contrainte de s’exposer pour revenir au score, les Milanais ont enchaîné avec un but de la tête d'Alexis Saelemaekers après un bon travail de Leao à gauche (47e, 2-0). La formation locale a ensuite eu tendance à tomber dans un faux rythme et à faire tourner sans accélérer après le but du break, ce qu’elle a payé cash avec la réduction du score de la part du Dinamo.

Milan s’est néanmoins définitivement mis à l’abri en fin de match avec le premier but de Tommaso Pobega en Ligue des champions (77e, 3-1) sur une passe en retrait impeccable de Théo Hernandez dans la surface. La qualité du match du Français, dans ses montées offensives, ses décrochages et en défense, est à souligner. Avec cette victoire, l’AC Milan reste invaincu cette saison et peut envisager son affrontement à venir face à Chelsea avec un peu de sérénité.

Pas d’exploit pour Zagreb cette fois-ci

Il semblait improbable de voir le Dinamo créer la surprise deux fois d'affilée. Les Croates sont pourtant loin d’être venus pour faire de la figuration. En difficulté face au pressing de l’AC Milan, les hommes d’Ante Cacic ont progressivement pris confiance. Et ont même eu quelques belles phases de possession dans la moitié de terrain adverse, en parvenant à se projeter quand les Milanais ralentissaient.

Le duo d’attaque formé par Bruno Petkovic et Mislav Orsic s’est révélé un véritable poison pour la défense rossonera : des combinaisons, peu de déchet et un jeu dos au but remarquable. C’est d’ailleurs sur une remise sublime de son compère dans la surface milanaise qu’Orsic est venu réduire l’écart (56e, 2-1). Insuffisant pour l’emporter face à une équipe clairement supérieure. Mais suffisant pour continuer à y croire pour la suite. En cas de nul entre Chelsea et Salzbourg, le Dinamo garderait sa deuxième place avec 3 points dans un groupe E où il est loin d’être favori.

