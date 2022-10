L’Olympique de Marseille attendait une victoire en C1 depuis le 1er décembre 2020. Pour le compte de la troisième journée du groupe D dans cette Ligue des Champions 2022-2023, l’OM s’est largement imposé contre le Sporting Lisbonne, malgré les tribunes de son stade Vélodrome à huis clos (4-1). Grâce à leurs trois premiers points, les Phocéens se relancent dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Malgré l’ouverture du score très précoce des visiteurs (52 secondes), les hommes d’Igor Tudor ont su réagir en profitant notamment d’une prestation individuelle catastrophique d’Antonio Adan, gardien de but et capitaine du Sporting.

