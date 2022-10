Oui, le PSG fait partie du Top 8. Mais pour les mauvaises raisons cette fois-ci. Seulement huit équipes (sur 32) n'ont pas réussi à présenter de clean-sheet en Ligue des champions cette saison. Aux côtés du PSG dans ce palmarès peu glorieux ? Les Glasgow Rangers, le FC Barcelone, l'AC Milan, le Celtic, Salzbourg, le Shakhtar et la Juventus Turin. Aucun prétendant sérieux à la victoire finale.

Ce mardi, au Parc, Paris doit retrouver sa sérénité défensive, envolée sur ce début de saison européen. Mais dans quel système ? C'est toute la question qui va occuper l'esprit de Christophe Galtier. Le retour de Presnel Kimpembe mais également celui de Nuno Mendes pourraient permettre au technicien français de retrouver sa défense-type du début de saison, avec une ligne Ramos – Marquinhos – Kimpembe flanquée des pistons Hakimi et Mendes. Mais l'état de forme des deux hommes interroge encore. Tout comme la nécessité de revenir à ce schéma initial.

Le retour du grand Marquinhos

Dans le staff parisien, on pensait attendre le Mondial pour expérimenter le système en 4-3-1-2 avec une charnière centrale classique, protégée par une sentinelle et deux relayeurs. Christophe Galtier l'avait dit : son envie première était réellement d'installer un 3-4-3 de façon pérenne. Mais le PSG a fini par être rattrapé par les blessures et par son mercato insuffisant pour ce système. En pragmatique, le coach parisien s'est adapté… et a touché juste d'entrée.

Face à l'OM (1-0), dans un match à l'intensité proche de la Ligue des champions, Paris a dégagé une forme de sérénité qui devenait de plus en plus rare. Face à Ajaccio (0-3), même rengaine même si l'adversité était tout autre. Comment expliquer ce regain ? Sans doute par le retour d'un grand Marquinhos.

Installé comme défenseur axial dans le système à trois, le Brésilien a sans doute été celui qui en a le plus souffert. Appelé à compenser la profondeur dans le dos de Sergio Ramos et Kimpembe, il est souvent apparu en grande difficulté, autant dans la couverture que dans les duels. "Il a eu des matches difficiles comme l'ensemble de l'équipe", reconnaissait Galtier avant Ajaccio à propos de son capitaine. Il n'est pas le seul à être soulagé de ce changement. "La défense est plus proche de moi, et j’ai moins de sorties hors de ma surface", reconnaissait Gianluigi Donnarumma après Ajaccio.

La question du milieu sans Verratti

Si Marquinhos a retrouvé un niveau bien plus proche de ses standards habituels, ce n'est pas qu'une question de performance individuelle. "Il a beaucoup plus de repères dans une défense à quatre, il est important aussi pour lui d’avoir devant lui Marco Verratti avec qui il joue depuis plusieurs années", avait d'ailleurs préciser Galtier avant Ajaccio. Car le retour d'un système à quatre défenseurs a surtout ajouté un milieu à l'équation. De quoi former un bloc équipe plus consistant en phase défensive, si tant est que les attaquants fassent les efforts. Avec Vitinha et Ruiz, Paris présente des harceleurs à même de soulager la défense mais aussi de faire des courses plus protectrices dans le dos des latéraux. Et quand Verratti est en sentinelle, ça change la vie pour tout le monde, avec et sans ballon.

Sur les matches qu'il vient de faire, il me semble qu'il a le bon tempo sur la gestion des temps forts et des temps faibles", analysait Galtier au sortir du match contre Ajaccio, ouvrant déjà la voie à sa titularisation dans l'axe du milieu à trois mardi ? Une solution qui pourrait laisser court aux envolées de Vitinha et Renato Sanches un cran plus haut. "Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à trois centraux, a cependant nuancé le coach parisien lundi en conférence de presse. C'est un gros avantage d'avoir deux organisations, deux systèmes. Ça a très bien fonctionné, puis cela a coincé pour différentes raisons. On a changé sur les deux derniers matches pour différentes raisons: les absences, comment être plus dangereux et récupérer le ballon plus tôt et permettre à mon trio (d'attaque Neymar-Messi-Mbappé, NDLR) d'être plus tôt devant le but adverse. Mais quelle que soit l'organisation, il faut toujours beaucoup courir". Suspendu face au Maccabi Haïfa, l'Italien va manquer. Mais les ressources parisiennes dans le domaine semblent suffisantes. Ou en tout cas plus rassurantes que celles en défense. Intégré au onze titulaire depuis le Classique, Fabian Ruiz pourrait retrouver ce poste de regista qu'il maîtrisait sur le bout des doigts à Naples . "", analysait Galtier au sortir du match contre Ajaccio, ouvrant déjà la voie à sa titularisation dans l'axe du milieu à trois mardi ? Une solution qui pourrait laisser court aux envolées de Vitinha et Renato Sanches un cran plus haut. ", a cependant nuancé le coach parisien lundi en conférence de presse.".

Alors, le 4-3-1-2 va-t-il s'installer dans la durée ? Il ressemble en tout cas à une évidence d'ici le Mondial, autant pour les ressources disponibles derrière (Kimpembe tout juste de retour, Danilo Pereira forfait) que pour les satisfactions ailleurs sur le terrain. "Le fait d’avoir trois milieux permet une récupération plus importante, une maîtrise plus forte dans le cœur du jeu et d’être plus haut sur nos attaques, récapitulait le coach du PSG vendredi. Ça ne nous a pas empêchés de faire participer nos latéraux, très présents". Autrement dit : les points forts existants n'ont pas disparu (activité des latéraux / animation du trio d'attaquant) tandis que les points faibles ont été quelque peu gommés. Ce serait si bête d'en changer…

