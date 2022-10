Igor Tudor tente un nouveau coup de poker. Après avoir testé plusieurs formules en attaque, le technicien de l'Olympique de Marseille a décidé d'aligner un trio inédit pour le match capital de ce mardi soir (18h45) face au Sporting. Exit Dimitri Payet et Gerson, qui avaient débuté la dernière rencontre face à Angers. Cengiz Ünder, proche d'un départ cet été, et Amine Harit, auteur de plusieurs entrées intéressantes, sont titulaires aux côtés de l'intouchable Alexis Sanchez.

Derrière eux, on retrouve une autre surprise, puisque Valentin Rongier débutera lui aussi la rencontre sur le banc des remplaçants. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout sont alignés dans l'entrejeu. En défense, Jonathan Clauss et Nuno Tavares devront animer les couloirs. Eric Bailly, touché avant la trêve, retrouve sa place en charnière, en compagnie de Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba.

