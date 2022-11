Et si le PSG retrouvait le Bayern Munich en Ligue des champions en février prochain ? Les champions d'Allemagne sont en tout cas les adversaires les plus probables du club de la capitale, avant le tirage au sort des huitièmes de finale qui se tiendra à Nyon (Suisse) le lundi 7 novembre à 12h, selon les calculs de Julien Guyon, professeur de mathématiques appliquées à l'École des Ponts ParisTech. En effet, les joueurs de Christophe Galtier ont 19,46 % de "chances" de tomber sur les Bavarois.

Deuxième de son groupe, après la très large victoire de Benfica mercredi soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa (6-1), le PSG tombera sur l'un de ces sept adversaires en huitièmes de finale : Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Naples, Tottenham, Chelsea ou Porto. De son côté, le Bayern Munich devrait être opposé à Paris, Liverpool, Bruges ou l'AC Milan. Les quatre autres formations (Leipzig, Eintracht Francfort, Borussia Dortmund et l'Inter) sont soit du même pays ou ont affronté les Bavarois en phase de poules, en l'occurence pour les Interistes.

D'après ce spécialiste, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont par ailleurs 42% de chances d'affronter Liverpool. En effet, les Reds ne pourront pas jouer contre les trois autres têtes de série anglaises (Manchester City, Tottenham et Chelsea), mais également Naples, qui a évolué dans sa poule.

précise Julien Guyon à L'Equipe . Derrière le Bayern Munich, le PSG a 17,11% de "chances" d'affronter Naples contre 13,9% pour Chelsea et 13,88% pour Tottenham et Manchester City, selon les calculs du mathématicien français. Les "chances" de voir un nouveau choc en 8e entre Paris et le Real Madrid sont plus faibles (10,98%) tout comme une opposition potentielle face à Porto (10,79%).