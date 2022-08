Elle est bientôt de retour. La plus relevée des compétitions, la Ligue des champions, effectuera sa grande rentrée avec la phase de groupes, qui se déroulera du 6 septembre au 2 novembre prochain. Mais avant, place aux derniers barrages, qui ont lieu le 16 et 17 août pour la phase aller, le 23 et le 24 août pour la phase retour.

Ad

Toujours très attendu, le tirage au sort des groupes se déroulera le 25 août à Istanbul. Mais quels clubs composent les quatre chapeaux ? Quels adversaires peuvent affronter le PSG et l'OM ? Voici le tableau provisoire avec le coefficient UEFA de chaque club, dans l'attente des derniers qualifiés. Rappel : le chapeau 1 est composé du vainqueur sortant, du vainqueur de la C3 et les champions des meilleurs championnats au classement UEFA.

Serie A Osimhen ciblé par des insultes racistes à Vérone IL Y A 19 HEURES

Chapeau 1

Real Madrid (Tenant du titre, 124,000)

Eintracht Francfort (Vainqueur de la C3, 61,000)

Manchester City (134,000)

AC Milan (38,000)

Bayern Munich (138,000)

Paris Saint-Germain (112,000)

FC Porto (80,000)

Ajax Amsterdam (82,500)

Chapeau 2

Liverpool (134,000)

Chelsea (123,000)

FC Barcelone (114,000)

Juventus (107,000)

Atlético de Madrid (105,000)

Séville FC (91,000)

RB Leipzig (83,000)

Tottenham Hotspur (83,000)

Chapeau 3

Borussia Dortmund (78,000)

FC Salzburg (71,000)

Chakhtar Donetsk (71,000)

Inter (67,000)

SSC Naples (66,000)

Sporting (55,500)

Bayer Leverkusen (53,000)

Olympique de Marseille (44,000) *

Chapeau 4

Club Bruges (38,500)

Celtic FC (33,000)

Le cas des barragistes et de l'OM *

L'Olympique de Marseille est provisoirement dans le chapeau 3 avec son coefficient UEFA de 44,000. Pour figurer dans ce chapeau 3, l'OM doit espérer que le Benfica, les Rangers, le Dinamo Zagreb et l'Étoile rouge de Belgrade ne passent pas les barrages, ce qui est une possibilité.

Bonne nouvelle pour les Olympiens, ils disposent du même coefficient que le Dynamo Kiev, mais ils sont positionnés juste devant le club ukrainien au classement du coefficient des clubs qui fait foi. Si Kiev élimine le Benfica en barrages, il ne sera pas une menace pour l'OM.

Voie de la Ligue

Benfica (61) ou Dynamo Kiev (44,000)

Rangers FC (50,250) ou PSV Eindhoven (33,000)

Voie des Champions

Dinamo Zagreb (49,500) ou FK Bodø/Glimt (17,000)

Étoile rouge de Belgrade (46,000) ou Maccabi Haïfa (14,000)

FC Copenhague (40,500) ou Trabzonspor (5,500)

Viktoria Plzen (31,000) ou Qarabağ (25,000)

Dimitri Payet (Marseille) le 31 juillet 2022, en amical Crédit: Getty Images

Ligue 1 Neymar-Mbappé : Le PSG aurait prévu de "discuter avec les joueurs" HIER À 13:56