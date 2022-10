Lionel Messi est en forme et l'a encore démontré, mercredi au stade de la Luz. Alors que le Paris Saint-Germain éprouvait des difficultés face à une équipe de Benfica conquérante et dominatrice, l'astre argentin est sorti de sa boîte pour mettre le PSG sur les bons rails. Après un appui sur Mbappé et une remise de Neymar, la Pulga a frappé en première intention pour tromper la vigilance du portier adverse, Odysséas Vlachodímos, impuissant sur l'enroulé parfait du septuple Ballon d'Or.

Benfica est ensuite revenu à hauteur des champions de France sur un but contre son camp du malheureux Danilo Pereira. A la réception d'un centre délivré par Enzo Fernandez, l'international portugais a dévié le ballon dans ses propres filets après 41 minutes de jeu.

