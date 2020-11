" C'est très décevant pour nous tous, je ne pense pas que les autres m'aient laissé seul, je suis une partie de l'équipe, nous avons raté ce match tous ensemble , a-t-il déclaré à la chaîne allemande ARD . Il nous a manqué un langage corporel, de la communication. Nous aurions dû nous parler plus sur le terrain, après le premier but, après les buts sur corner, il est important de se soutenir les uns les autres, d'être solidaires ."

Alors qu'il a encaissé six buts pour la première fois de sa carrière professionnelle, le portier du Bayern Munich reste confiant pour le prochain Euro. " Nous avons encore du temps avant l'Euro, nous devons prendre tous les matches sérieusement. Faire revenir Hummels et Boateng ? Je crois que ce n'est pas le bon moment pour parler des joueurs absents ." De son côté, Toni Kroos a parlé d'une défaite qui " fait mal ". Joachim Löw a quant à lui assumé ses responsabilités, parlant d'une " soirée noire " pour le football allemand.

"Rien n'a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels, on n'a rien vu de tout ça sur le terrain", a-t-il expliqué sur la chaîne allemande ARD. Interrogé sur la possibilité de rappeler Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels, les trentenaires qui brillent avec leurs club du Bayern et de Dortmund, Löw a semblé inflexible. "On a dit qu'on faisait confiance à nos joueurs, nous étions sur une bonne voie, même si on a vu ce soir que nous n'étions pas aussi loin que nous l'espérions, et que nous le croyions", a-t-il reconnu. "Pour le moment, il n'y a aucune raison" de rappeler les anciens, a-t-il assuré.