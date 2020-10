Il y a 5 ans jour pour jour, Karim Benzema disputait son dernier match sous le maillot de l'équipe de France face à l'Arménie (4-0). Ce jeudi, l'attaquant international français (81 sélections) est revenu sur son absence avec les Bleus dans l'émission espagnole Universo Valdano. "J'ai eu un problème et je me suis dit : "Je dois parler avec le sélectionneur". Mais je n'ai jamais eu d'explication", indique le Madrilène, dans des propos relayés par le quotidien AS.

Le quart de finaliste du Mondial 2014 s'est également prononcé sur son absence à l'Euro 2016 puis à la Coupe du monde 2018. "Je pense que cela vient d'en haut. La bonne chose est que cela m'a permis de me reposer davantage et d'être concentré à 100% avec le Real Madrid. Ça ne m'a pas fait mal de voir les Bleus champions du monde. Je voulais être présent, bien sûr, mais j'ai gagné des Ligues des champions (quatre) et beaucoup de titres. Honnêtement, cela m'a fait plus mal qu'ils ne m'aient pas donné d'explications que de ne pas avoir soulevé la Coupe du monde. Désormais, je me concentre sur mon club", a déclaré l'ancien Lyonnais.

Je laisserai toujours ma porte ouverte à Florentino Perez

L'attaquant de 32 ans a également évoqué son avenir. "Je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai jouer au haut niveau, je me prends saison après saison. J'ai un contrat jusqu'en 2022 et on verra... Bien sûr, je laisserai toujours la porte ouverte à Florentino (Perez)", a-t-il assuré tout en soulignant qu'il ne souhaitait pas devenir entraîneur. Pas sur le court terme en tout cas. "Après ma carrière, je continuerai à être lié au football, c'est sûr. Devenir entraîneur ? C'est compliqué car il ne s'agit pas seulement de mettre 11 joueurs, il faut donner des explications, être proche des tribunes. J'aimerais bien, mais je reconnais que c'est beaucoup de travail", a-t-il conclu.

