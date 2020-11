Ligue des Nations

Il suffit de se souvenir de l'oubliable 0-0 face à l'Equateur en Coupe du monde 2014, après pourtant 8 buts inscrits lors des deux premiers matches de poule. Ou bien du médiocre Suisse-France à l'Euro 2016, dans la continuité du début de tournoi poussif des hommes de DD, mais en bien pire. Ou encore, évidemment, de la fameuse "purge de Moscou" face au Danemark en 2018, labellisée dans le monde entier comme "match le plus ennuyeux du Mondial" . A chaque fois, Deschamps avait fait tourner, partiellement ou complètement : à son grand regret - et à celui des intéressés ayant manqué l'opportunité.

Mardi, le contexte ne sera bien sûr pas le même, au cœur d'un mois de novembre chargé en matches pour tout le monde, et après que l'équipe de France a décroché sa qualification pour le "Final Four" samedi. Mais les places restent chères, alors que les Bleus ne se retrouveront qu'en mars, pour une dernière répétition avant juin et l'Euro. Et les habitués du banc ne sont même pas assurés de pouvoir s'y asseoir à nouveau dans quelques mois.

Sans en avoir l'air, Deschamps a mis la pression lundi en conférence de presse: "Non, ce n'est pas la dernière carte. Ils ont tous intérêts à être performants quand ils jouent 20 minutes, 30 minutes, une mi-temps, une heure, mais ce n'est pas pour ça que ça va leur garantir une place au mois de mars. Ça nous permet d'avoir des réponses sur le moment, mais rien n'est acquis pour qui que ce soit." Son capitaine Hugo Lloris a renchéri : "La défaite face à la Finlande nous a rappelé à l'ordre. Quand on porte le maillot bleu, on doit gagner, on a cette responsabilité. Je crois qu'en équipe de France, tous les matches sont bons à prendre si on veut s'inscrire dans la durée."