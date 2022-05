La déception en club s'est étendue à la sélection. Vendredi, Louis van Gaal a annoncé un groupe de 30 joueurs néerlandais afin de préparer la Ligue des Nations qui débute en juin prochain. Mais dans cette sélection, pourtant élargie, ne figure pas Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a pas su convaincre son sélectionneur de lui offrir une 87e cape en carrière.

"Depuis nos derniers matchs en mars, peu de choses ont changé dans la situation de Gini dans son club, malheureusement. Je suis donc contraint de faire d'autres choix, aussi difficiles et regrettables soient-ils pour moi", a confié Louis Van Gaal. Il est vrai que le milieu néerlandais, , a confié Louis Van Gaal. Il est vrai que le milieu néerlandais, très attendu à son arrivée au PSG l'été dernier , a peu foulé la pelouse ces derniers temps.

Absent dans les matchs décisifs

Lors du dernier match de Ligue 1 face à Troyes, Mauricio Pochettino n'a offert que 12 minutes de jeu à l'ancien joueur de Liverpool et l'avait même laissé sur le banc pour les deux rencontres précédentes contre Lens et Strasbourg. Des choix sportifs également marqués par sa non apparition dans la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions.

L'absence de Georginio Wijnaldum profite en revanche à Guus Til (Feyenoord, 4 sélections) et Teun Koopmeiners (Atalanta, 5 sélections) qui pourront participer à cette campagne durant laquelle les Pays-Bas affronteront la Belgique (03/06), le Pays de Galles (08/06), la Pologne (11/06) et de nouveau les Gallois (14/06)

