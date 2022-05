En quatre jours - le temps de se déplacer à Rotterdam pour une demi-finale aller de Ligue Europa Conférence et de recevoir l'OL en championnat, l'OM a perdu autant que lors de ses quatorze derniers matches. Deux fois de suite, une première cette saison. Et comme lors de ses deux derniers revers en date, contre Monaco (0-1) et à Paris (2-1), le club phocéen a encore chuté dans les fameuses rencontres "qui comptent". A savoir un rendez-vous européen majeur - plus pour la possibilité de disputer une finale que pour la renommée de cette nouvelle compétition - et un choc contre son deuxième ennemi juré.

Au-delà de confirmer une tendance qui fait tâche contre les gros cette saison, la formation de Jorge Sampaoli s'est mise dans une position inconfortable la semaine dernière. Pas encore rédhibitoire, loin de là. Renverser le Feyenoord au Vélodrome est dans ses cordes. Conserver - ou aggraver - ses trois points d'avance du haut de sa deuxième place en Ligue 1 aussi. C'est évidemment tout l'enjeu de la semaine olympienne. Mais sans tomber dans l'alarmisme, le premier réflexe est plutôt, vu la série, d'imaginer que Marseille peut perdre beaucoup sur ses deux prochaines rencontres.

Il y a d'abord cette demi-finale retour, donc. A force d'y progresser, l'OM et ses supporters ont évidemment pris goût à cette C4, dont ils s'imaginent - et on ne peut pas leur reprocher - disputer la finale depuis quelques semaines déjà. Une élimination jeudi et le mois de mai deviendrait, tout d'un coup, bien moins excitant. Viendra ensuite le déplacement à Lorient, dimanche.

D'une deuxième place presque verrouillée à menacée, il n'y a qu'un pas

Chez des Merlus qui se battent pour leur survie dans l'élite, le moindre faux pas pourrait permettre à Rennes et/ou Monaco de recoller à la deuxième place. Une semaine avant de se rendre chez les Rouge et Noir, et deux avant de recevoir Strasbourg, autre candidat à l'Europe. En deux semaines, la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, pourrait ainsi passer de presque verrouillée à sérieusement menacée.

Mais les projections valent ce qu'elles valent, à savoir pas grand-chose. Restent donc les faits : les causes des maux marseillais depuis deux matches. Contre Feyenoord, l'OM a été bousculé et maladroit. "On est passé totalement à côté, notamment en première période où l'on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques. Ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas l'OM, ce n'est pas ce que l'on fait depuis le début de la saison. Ce n'est pas digne d'une demi-finale", pestait Matteo Guendouzi sur M6 après la rencontre.

Dimanche soir, Pau Lopez fut ensuite l'un des rares à analyser la défaite face à Lyon autrement que via le prisme de l'arbitrage, au micro de Prime Video. "Je pense qu'ils ont gagné car ils ont joué mieux que nous. Je ne sais pas ce que je peux dire, parce que c'était très important pour les gens aujourd'hui. Je suis désolé pour les fans, surtout pour eux parce que c'était très important de gagner contre Lyon. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs". Lors de l'Olympico, Marseille a effectivement affiché un visage très peu emballant, dans le jeu comme dans les zones de vérité.

Des remplaçants peu convaincants

Le turnover opéré par Sampaoli dimanche, avec notamment Matteo Guendouzi et Valentin Rongier sur le banc, a beaucoup coûté à son équipe. Mais il le fallait, tant certains éléments apparaissent émoussés physiquement, ou risquaient de le devenir. Reste que les habituels remplaçants, comme Pol Lirola et Sead Kolasinac, n'ont pas été au niveau, alors que la maladresse d'Arkadiusz Milik, avec lequel le coach argentin continue de tâtonner, a entretenu les débats sur sa place dans le onze marseillais.

Aux Pays-Bas trois jours plus tôt, c'est celle de Bamba Dieng qui avait déjà coûté cher malgré le but de l'international sénégalais. Un manque d'efficacité qui concerne les deux surfaces : l'OM a pris six buts en deux matches, tout en ne subissant que cinq tirs cadrés à chaque fois. Là encore, de Duje Caleta-Car contre Feyenoord à William Saliba sur le deuxième but de Lyon, en passant par la confiance de Pau Lopez qui continue de s'effriter, certaines individualités peuvent être pointées du doigt. Des signaux d'alarme mutliples à ne pas négliger. Car s'ils se répètent, l'OM pourrait tout gâcher.

