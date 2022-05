OM - Lens

26 septembre 2021

8e journée de Ligue, défaite 2-3

En Ligue 1, l'OM a presque tout bon en ce début de saison. Face à Lens, c'est un choc plein d'intensité qui va accoucher de la première défaite marseillaise de la saison en championnat (2-3). Malgré beaucoup de caractère et des occasions franches, les Phocéens se font surprendre et laissent la place de dauphin à leurs bourreaux du soir. C'est la fin de l'OM tout feu tout flammes du début de saison et le début d'un gros coup de mou automnal.

Galatasaray - OM

25 novembre 2021

5e journée de Ligue Europa, défaite 4-2

Après le coup de mou, le coup dur. Tenu en échec à quatre reprises en quatre matches en Ligue Europa, l'OM joue son avenir sur un match qu'il ne faut pas perdre. Privés de plusieurs cadres, les Phocéens enchaînent les erreurs individuelles et vivent un vrai cauchemar en Turquie (4-2). Les doutes s'accumulent et cette défaite spectaculaire souligne un peu plus les performances inquiétantes de la troupe de Sampaoli depuis l'automne.

Gerson s'écroule lors du match opposant Galatasaray à Marseille, le 25 novembre 2021, en Ligue Europa Crédit: Getty Images

OM - Lille

16 janvier 2022

21e journée de Ligue, match nul 1-1

La tempête offensive qui ravageait tout sur son passage est devenue une brise sans danger. Alors que l'OM avait démarré sa saison tambour battant offensivement, Sampaoli change son fusil d'épaule : les Phocéens troquent leur imprévisibilité pour une obsession du contrôle. Les matches marseillais deviennent plus lisibles, les attaquants marseillais moins efficaces aussi. Face à Lille, malgré une supériorité numérique pendant plus d'une heure, une possession frôlant les 80%, les Marseillais galèrent à égaliser pour arracher un point (1-1). Symbolique du changement philosophique de Sampaoli.

OL - OM

1er février 2022

14e journée en retard, défaite 2-1

L'OL a la tête sous l'eau, l'OM doit le noyer définitivement. Quand Matteo Guendouzi ouvre le score face à une équipe lyonnaise de fortune, où de nombreux cadres manquent à l'appel, on pense que la messe est dite. Mais, inexplicablement, les Marseillais s'arrêtent de jouer et tendent la joue au moment où ils doivent enfoncer le clou. Xherdan Shaqiri se rebelle de manière inattendue, Moussa Dembélé signe un but d'exception et l'OL renverse un OM au double visage surprenant.

Moussa Dembélé a tenté un ciseau avant de marquer un but tout aussi somptueux face à l'OM Crédit: Imago

Nice - OM

9 février 2022

Quart de finale de Coupe de France, défaite 4-1

Un choc, encore un, où l'OM passe au travers. Alors que la voie vers le Stade de France s'est ouverte après l'élimination du PSG, les Phocéens sont attendus au tournant. Ils tombent sur une équipe de Nice et un Justin Kluivert en état de grâce (4-1) et sortent prématurément de la Coupe. Deux petits tirs cadrés, une défense qui prend l'eau : le retour sur terre est d'autant plus violent qu'il arrive après une démonstration enthousiasmante face à Angers (5-2) où l'animation de Sampaoli avait fait mouche.

Une entame idéale pour l'OM puis Kluivert et Nice ont tout renversé : le résumé vidéo

OM - Clermont

20 février 2022

25e journée de Ligue 1, défaite 0-2

Cette fois-ci, pas un choc mais une simple formalité en clôture de la 25e journée, pense-t-on. Au Vélodrome, face à une équipe en difficulté, l'OM doit faire le plein pour mettre Nice à quatre points. Mais les Marseillais n'y sont pas, suffisants et peu entreprenants. Résultat : une défaite 0-2 dans un Vélodrome qui gronde mais qui s'habitue aux contre-performances. Cette saison, avec 29 points pris sur 54 possibles, ils ont laissé 25 unités en route à domicile…

OM - Monaco

6 mars

27e journée de Ligue 1, défaite 0-1

L'OM regrettera-t-il ce match en fin de saison alors que l'ASM revient très fort dans le rétro ? Au Vélodrome, Sampaoli met toutes ses forces dans la bataille pour relancer une attaque en berne : un duo Milik-Bakambu devant, un nouveau système et une entrée en matière tambour battant. L'OM joue mais reste désespérément imprécis (2 tirs cadrés). Milik exprime encore un léger malaise et Marseille entame le printemps à l'envers.

Cédric Bakambu (Marseille) au duel avec Benoît Badiashile (Monaco), dimanche 6 mars 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

PSG - OM

17 avril

32e de journée de Ligue 1, défaite 1-2

La force de cet OM vient sans doute de là : sa capacité à rebondir très vite et très haut après un coup dur. Après Monaco, les Phocéens enchaînent huit victoires de rang et marchent sur l'eau. Au Parc des Princes, l'affiche est presque dénuée d'enjeu mais peut permettre à l'OM de faire chuter le leader et s'affirmer définitivement comme le dauphin d'un PSG en roue libre. Le plan de jeu de Sampaoli , sans avant-centre, est incompréhensible et les Phocéens restent attentistes. La défaite est masquée par un VAR capricieux mais, dans le jeu, l'OM n'a jamais vraiment cherché à gagner…

OM - OL

1er mai

35e journée Ligue 1, défaite 0-3

Encore l'OL, encore une domination stérile, encore un choc qui coûte cher. Alors que le sprint bat son plein, l'OM sombre après une première période pourtant solide mais encore inefficace. L'arbitrage est encore pointé du doigt mais face à une équipe lyonnaise à l'aise en contre, Marseille chute au pire moment. Joker grillé et un matelas sur la concurrence redevenu feuille de papier. Cette gestion des chocs cette saison ne manquera pas de vite revenir sur la table : l'OM se déplacera à Rennes lors la 37e journée avant de finir la saison à la maison, face à Strasbourg.

Arkadiusz Milik (OM) face à l'OL, en mai 2022 Crédit: Getty Images

