La victoire n'aura pas été suffisante. Malgré son succès glané ce jeudi face à Leicester sur sa pelouse du Roazhon Park (2-1), le Stade Rennais n'aura finalement pas réussi à valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Défaits lors du match aller (2-0), les hommes de Bruno Genesio n'ont pas démérité face aux Foxes, mais le but inscrit ce soir par Wesley Fofana pour les visiteurs les aura privé, au moins, d'une prolongation.

Soutenus par un public de feu, les joueurs bretons n'en ont pas moins fait honneur à leur maillot et peuvent sortir la tête haute malgré la défaite sur un score final cumulé de 3-2 en faveur de Leicester.

Remonter deux buts. Au coup d'envoi de ce huitième de finale retour, les Rennais connaissaient leur mission. Et pour tenter de la remplir au mieux, ils ont appuyé sur l'accélérateur dès les premiers instants du match. L'espoir a pris forme dès la huitième minute de jeu, moment choisi par Benjamin Bourigeaud pour ouvrir la marque devant des supporters en furie (1-0). Une entame parfaite et une volonté de jouer de l'avant toujours présente, sans qu'un deuxième but n'intervienne avant la pause.

De retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a brutalement changé. Beaucoup moins entreprenants, les Rouge-et-Noir ont laissé le jeu à des Anglais quant à eux requinqués par ces quinze minutes d'arrêt. Et c'est presque logiquement que Wesley Fofana a catapulté victorieusement le ballon au fond des filets adverses, sur un corner parfaitement mis à profit (1-1, 51e). Un véritable coup de froid pour les Rennais qui ont alors accusé le coup de longues minutes durant, avant de reprendre leurs esprits et repartir de l'avant.

Penalties non sifflés et contacts appuyés : la fin de match a été très tendue

Renforcés par les entrées successives de Flavien Tait et Serhou Guirassy, les locaux ont repris le jeu à leur compte. A la 76e minute, le second a ainsi offert le ballon au premier pour permettre à Rennes de repasser devant et d'y croire à nouveau (2-1). Mais rien n'y fera. Malgré une multitude de centres et d'actions dangereuses, les partenaires de Nayef Aguerd n'ont finalement pas réussi à inscrire ce troisième but qui leur aurait offert une prolongation. Les dernières minutes auront même été particulièrement tendues. Serhou Guirassy aurait par exemple mérité d'obtenir un penalty sur une action litigieuse de Jannik Vestergaard dans la surface (90e+3), avant qu'une nouvelle main ne soit pas non plus sanctionnée dans les derniers instants.

Et même après le coup de sifflet final, les esprits ont continué de s'échauffer, Monsieur Sidiropoulos continuant à distribuer les biscottes, dont une pour Vestergaard notamment. Quant aux joueurs rennais, ils ont tout de même eu droit à une dernière ovation de leur public, conscient du bon match proposé par leurs protégés. L'aventure européenne s'arrête là cette saison pour les Bretons, tandis que Leicester poursuit sa route en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

