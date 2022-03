Le VAR fait débat dans tous les cas. Même quand il n’est pas présent, comme c’est le cas en Ligue Europa Conférence. Rennes en a fait les frais jeudi face à Leicester. Il n’a manqué qu’un petit but aux Bretons pour revenir à égalité avec le club anglais sur l’ensemble des deux confrontations (2-1), après la défaite subie à l’aller (2-0). De quoi regretter encore davantage deux actions litigieuses en fin de match dans la surface des Foxes, qui auraient pu permettre aux Rennais d’obtenir des penalties.

Ad

Dans le temps additionnel, il y a d’abord eu un contact suspect entre Sehrou Guirassy et Jannik Vestergaard. L’arbitre, Tasos Sidiropooulos, a laissé le jeu se poursuivre. Comme il l’a fait quelques secondes plus tard sur une main potentielle d’un défenseur anglais dans sa propre surface. L'arbitrage vidéo aurait peut-être modifié la donne. Bruno Genesio n’a pas manqué de le souligner. "Il nous a manqué la VAR, a-t-il déploré. Sur les deux matches, on est lésé d'au moins un penalty, ce qui aurait changé beaucoup de choses."

Ligue Europa Conférence Rennes sort la tête haute, mais pas sans colère IL Y A 3 HEURES

"Ça va un peu trop dans le même sens…"

Le coach du SRFC est allé plus loin dans son idée en remettant en cause l’absence du VAR en Ligue Europa Conférence. Il y voit une forme d’injustice par rapport à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa, qui bénéficient de cette assistance. "Quand on organise une compétition européenne, on se doit de l'organiser dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes, sinon ça ne sert à rien, il vaut mieux ne pas la faire", a-t-il lancé.

Au-delà de l’absence du VAR, Genesio n’a pas goûté l’arbitrage de Tasos Sidiropoulos, laissant entendre que celui-ci avait favorisé le club anglais. "Je ne veux pas accabler l'arbitre, même si je pense qu'à un moment, ça va un peu trop dans le même sens pour que ça ne soit que le hasard, a insisté l’entraîneur breton. Peut-être que Rennes est un club moins attrayant pour un quart de finale que Leicester". Des mots forts qui traduisent surtout la frustration du club breton après son élimination.

Ligue 1 Nice-Saint-Étienne et Nantes-Rennes décalés au 11 mai 14/03/2022 À 15:53