Quel panache ! Dans une rencontre animée et intense en émotions au Roazhon Park, le Stade Rennais et Tottenham se sont séparés sur un résultat nul pour la première journée de ce groupe G (2-2). D'abord mené au score suite à un but contre son camp, Rennes a réagi grâce à Flavien Tait puis s'est mis en position de gagner la rencontre via Gaëtan Laborde. Mais dans l'euphorie de ce deuxième but, les locaux ont encaissé une égalisation signée Pierre-Emile Højbjerg. Après deux défaites consécutives en championnat, Rennes n'a pas retrouvé le goût du succès mais peut retirer des éléments positifs de cette rencontre.

Désireux de donner davantage de dynamisme à son attaque, Bruno Génésio a demandé au trio offensif Laborde-Sulemana-Tait de combiner régulièrement avec sa pointe Serhou Guirassy. Écouté, le technicien formé à l’Olympique Lyonnais a pu se rendre compte que son avant-centre a parfaitement servi de point d’appui pour créer du danger chez l’adversaire.

Par deux fois, Guirassy a été impliqué sur les deux buts locaux, passeur décisif sur l’égalisation de Tait d’un joli tir enroulé (23e, 1-1) et détonateur sur le but de Gaëtan Laborde, attentif à la suite d’une frappe de Kamaldeen Sulemana détournée par Pierluigi Gollini (71e, 2-1). En clair, Rennes a fait du jeu et a donné à son public le sentiment que les évolutions dans les intentions offensives sont positives.

Rennes étend la belle série pour la France

Que doit regretter Rennes, finalement ? Sans doute un départ un peu trop timide, cause de l’ouverture du score des visiteurs lorsque Lucas Moura a contraint Loïc Badé à dévier le ballon dans son propre but (11e, 0-1), mais aussi un manque de maîtrise émotionnelle au moment de prendre l’avantage. Presque trop fougeux, Flavien Tait a contré un centre pour permettre à Højbjerg d’égaliser de près devant Romain Salin (76e, 2-2).

Rennes a tenté par tous les moyens de reprendre l’avantage avec notamment une frappe déviée de Guirassy (87e), mais l’équilibre entre les deux équipes est venu sceller la rencontre sur un partage des points. De son côté, Tottenham n’a jamais gagné une rencontre en France en six matches de coupe d’Europe. La belle série continue…

