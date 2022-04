J'espère que Marseille sera reçu comme nous avons été reçus ici. Vos supporters feraient mieux de ne pas venir". Après regrets", l'OM a préféré suivre les recommandations des autorités grecques. ". Après les menaces de Razvan Lucescu , l'entraîneur du PAOK Salonique, jeudi dernier au Vélodrome (ndlr : qui a récidivé en conférence de presse mercredi ), les joueurs de Jorge Sampaoli vont jouer le quart de finale retour de Ligue Europa Conference au Stade de la Toumba. Une enceinte ultra bouillante pouvant recevoir quelque 28 000 supporters mais qui n'accueillera pas les supporters marseillais. Avec "", l'OM a préféré suivre les recommandations des autorités grecques.

Sécurité oblige, les interdictions de déplacements des supporters adverses sont entrées dans les moeurs en Grèce. Une règle déjà en vigueur au début de la dernière décennie lorsque Sidney Govou, Djibril Cissé ou Jean-Alain Boumsong portaient le maillot du Panathinaikos. Une décision finalement logique au regard du bilan laissé par la venue des ultras du PAOK à Marseille : deux jours sous tension , fumigènes en pagaille, explosions de bombes agricoles, sièges du Vélodrome arrachés, 30 policiers blessés et 10 interpellations (ndlr : dont 3 Marseillais).

"Quand on joue à la Toumba, le stade est toujours plein deux heures avant le début du match. Tu as l'impression de jouer une finale de Coupe du monde, nous confie Youssef El-Arabi, l'attaquant de l'Olympiakos. Dès l'échauffement, ils aiment te mettre la pression. En match, ils te sifflent au point où tu ne peux pas entendre les sifflets de l'arbitre et lancent des fumigènes. Franchement, c'est magnifique à vivre, c'est une très, très belle ambiance. Après, il y a parfois des incidents et ça tue un peu le charme."

Les ultras du PAOK Salonique lors du déplacement à Marseille. Crédit: Imago

Passé par le championnat grec entre 2015 et 2017, Anthony Le Tallec n'est pas prêt d'oublier la Toumba, où il avait trouvé le chemin des filets lors de la victoire d'Atromitos en championnat en novembre 2016 (4-3). "C'est une ambiance à part, souligne l'ancien Havrais. Après le match aller, les Marseillais n'auront pas de surprise sur la façon dont ils vont être reçus. Dans les tribunes, il y a beaucoup de bagarres. Quand je jouais en Grèce, le championnat était souvent arrêté à cause de ça. Avec l'Olympiakos, le Panathinaikos et l'AEK, le stade du PAOK fait partie des plus chauds en Grèce."

Il y aura de l'intimidation et les corners ne seront pas toujours faciles à tirer

Sidney Govou, consultant Canal+, dresse un bilan similaire après son unique saison passée en Super Ligue grecque (2010-2011). "Il faut espérer qu'en termes de sécurité, l'UEFA fasse ce qu'il faut et le club aussi. Ce sont des endroits dangereux, ça peut vite déborder car les supporters grecs sont excessifs, nous confie le vice-champion du monde. Les tribunes sont proches du terrain et on a l'impression que les ultras peuvent vite y accéder. Même si c'est impressionnant, qu'il y aura de l'intimidation et que les corners ne seront pas toujours faciles à tirer, je ne pense pas que les joueurs peuvent craindre pour leur intégrité."

Le septuple champion de France avec l'OL est formel : l'engouement des stades en Grèce est unique. "C'est au-delà de la passion et ça concerne vraiment tous les clubs, note Sidney Govou, tout en pointant "le racisme dans les stades à l'époque où j'y jouais". J'ai vécu des moments très, très compliqués avec des envahissements de terrain sans qu'il n'y ait de débordements d'après-match non plus. Tu sens que ça peut aller très vite. Je pense que le foot est encore plus chaud en Grèce qu'en Turquie. J'ai joué contre des clubs turcs en Coupe d'Europe, et je voyais moins de haine dans le regard des gens."

Une ambiance qui est donc "incomparable" avec l'engouement du Vélodrome pour un "Olympico" ou un derby Saint-Etienne - Lyon. Un amour excessif pouvant parfois aller très loin. "La veille d'un match contre l'Olympiakos, environ 3000 motards étaient venus devant chez Djibril (Cissé) avec des fumigènes pour l'encourager, raconte Sidney Govou. On habitait à côté, et ils étaient ensuite venus devant chez moi en bloquant la circulation." Les Marseillais sont prévenus : le PAOK jouera à douze jeudi soir.

