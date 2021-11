Enfin ! Après presque deux ans d'attente, le Stade Rennais s'est imposé sur sa pelouse du Roazhon Park dans un match de coupe d'Europe. Sa victime ? Le NS Mura, champion de Slovénie en titre, longtemps résistant aux assauts adverses mais vaincu par le premier but de la carrière professionnelle de Loïc Badé (1-0). Sur le plan comptable, Rennes a réalisé une belle opération puisque l'actuel cinquième de Ligue 1 a conservé sa place de leader du groupe G à deux journées de la fin, le tout en maintenant l'écart sur son dauphin Tottenham, vainqueur pour la première d'Antonio Conte sur le banc, trois points derrière les Bretons.

Ad

Vingt-cinq tirs, six cadrés pour un but. Au regard des chiffres, Rennes a démontré sa domination mais a aussi montré des lacunes à rapidement trouver l'ouverture. Dès le début de la rencontre pourtant, les hommes de Bruno Génésio ont mis une forte pression sur le but slovène grâce à un duo d'attaque Terrier - Guirassy très mobile en attaque. Très vite, les Rennais ont obtenu plusieurs corners et sur l'un d'eux, Badé a pensé ouvrir le score mais Matko Obradovic a commencé son festival d'une belle parade sur sa ligne (8e). Le gardien croate a été le grand bonhomme de cette première période grâce à des arrêts devant Terrier (20e), Baptiste Santamaria (38e) ou Serhou Guirassy (45e).

Ligue Europa Conférence Rennes, la soirée parfaite 21/10/2021 À 18:37

Badé a libéré le Roazhon Park

Souverain dans la partie mais pas assez réaliste pour convertir ses occasions de but, Rennes a continué de pousser à l'image de Santamaria du pied (53e) ou Guirassy de la tête (64e) mais à chaque fois, Obradovic a été sur la trajectoire.

Dès lors, Génésio s'est décidé à faire entrer son homme à tout faire, Gaëtan Laborde, mais aussi ses deux jeunes pousses, Mathys Tel et Matthis Abline. Et c'est juste après ces nouvelles entrées que Rennes a trouvé la faille sur un coup franc frappé par Lovro Majer et repris de la tête par Badé (76e, 1-0). Avec un peu plus de maîtrise, Kamaldeen Sulemana aurait pu assurer une fin de match moins stressante à Rennes, mais son tir est largement passé au-dessus (82e). Pas grave : la victoire du 12 décembre 2019 contre la Lazio Rome n'est plus la dernière victoire rennaise à domicile en Europe. Il était temps.

Ligue Europa Conférence Sulemana, le show est en marche 20/10/2021 À 22:09