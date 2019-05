Mkhitaryan privé de finale… et de soutien

S'asseoir dans son canapé et allumer la télévision. Voilà quel sera probablement le programme d'Henrikh Mkhitaryan durant la finale de la Ligue Europa entre Arsenal et Chelsea, qui sera disputée mercredi soir (21h00) à Bakou. Les Gunners l'ont officialisé dimanche : l'Arménien, victime collatérale d'un conflit entre son pays et l'Azerbaïdjan, a décidé avec son club de ne pas faire le déplacement. Rien de bien nouveau, puisque l'écurie londonienne avait communiqué la semaine dernière à ce sujet.

Lundi, le Daily Mail apporte toutefois une information supplémentaire à ce triste feuilleton. Selon le quotidien britannique, les joueurs d'Unai Emery avaient prévu de porter un t-shirt floqué du nom de leur coéquipier durant l'échauffement. Problème, l'UEFA a coupé court à cette idée, mettant en avant des règles strictes à ce sujet. L'instance européenne voudrait ainsi éviter des débordements et contrôlera tous les maillots portés avant, pendant et après la rencontre. Mkhitaryan n'aura donc droit ni à sa finale, ni à un hommage.

Par ailleurs, les Gunners seront privés d'Aaron Ramsey, Denis Suarez ou encore Hector Bellerin, blessés. Côté Chelsea, N'Golo Kanté, touché à un genou à l'entraînement samedi, est incertain.