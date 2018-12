Après la sortie de route de Milan, Leonardo peste contre l'arbitrage... et le bruit du stade

C'est une énorme claque pour l'AC Milan. Grand favori de son groupe de Ligue Europa, composé du Betis Séville, Dudelange et l'Olympiakos, le club italien a pris la porte mercredi soir face au club grec. Alors qu'ils ne devaient pas perdre par plus de deux buts d'écart pour se qualifier, les Rossoneri se sont inclinés (3-1) au Stade Karaïskakis. Une défaite que ne digère pas Leonardo. Excédé par l'arbitrage du Français Benoît Bastien, qui a sifflé un penalty très limite en fin de match, le directeur sportif milanais était en colère.

" L'arbitre a permis cette situation "

"J'aimerais revoir toutes les actions litigieuses. Le penalty me semble inexistant, même l'action de leur but sur corner est inexistante", a-t-il tout d'abord lâché à Sky Italia. Mais ce n'est pas tout, puisque Leonardo n'a que très peu goûté au comportement des ramasseurs de balle. Ces derniers, pour gagner du temps, n'ont pas hésité à lancer plusieurs ballons sur le terrain lors des dernières minutes. "L'arbitre a permis cette situation. Il y avait également un bruit incroyable à chaque fois que nous avons attaqué, et aucun outil n'est autorisé pour déranger les adversaires", a expliqué l'ancien dirigeant du PSG.

"Le bruit a dérangé tout le monde, cela a empiré sur la fin et nous a créé des problèmes, a-t-il ajouté. Je suis allé sur le terrain parce que le bruit dérangeait tout le monde, l'arbitre aurait dû arrêter le match. Cette élimination est injuste." Quelques minutes plus tard, Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais, a lui décidé de pas suivre son directeur sportif. "Nous n'avons pas été à la hauteur. Je suis très énervé et je demande pardon", a expliqué l'ancien joueur, qui a tout de même précisé que l'arbitrage "n'avait rien facilité"...