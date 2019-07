Strasbourg affrontera le Lokomotiv Plovdiv ou le Spartak Trnava en cas de qualification au 3e tour

Strasbourg connaît son programme. Si le club alsacien élimine le Maccabi Haifa au 2e tour préliminaire, il affrontera ensuite les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv 1926 ou les Slovaques du Spartak Trnava. Pour connaître les affiches du 3e tour (aller 8 août; retour 15 août), il faudra attendre les résultats du 2e en C3 mais aussi du 2e en Ligue des champions, puisque les perdants y seront reversés.

Au 2e tour, Strasbourg reçoit les Israéliens ce jeudi à l'aller et se déplace jeudi prochain au retour. Il y aura encore des barrages aller et retour à franchir, après le 3e tour, avant d'intégrer la phase de groupes, où attendent déjà les autres clubs français, Rennes et Saint-Etienne.

Affiches du 3e tour préliminaire de Ligue Europa :

Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) ou Spartak Trnava (SVK) - Strasbourg (FRA) ou Maccabi Haifa (ISR)

Sutjeska (MNE) ou APOEL Nicosie (CYP) - HB Tórshavn (FRO) ou Linfield (NIR)

Cluj (ROU) ou Maccabi Tel-Aviv (ISR) - SP Tre Penne (SMR) ou Suduva (LTU)

Ararat-Armenia (ARM) ou Lincoln Red Imps (GIB) - FC Saburtalo (GEO) ou GNK Dinamo (CRO)

Piast Gliwice (POL) ou Riga FC (LVA) - Etoile Rouge Belgrade (SRB) ou HJK Helsinki (FIN)

Valur Reykjavík (ISL) ou Ludogorets (BUL) - The New Saints (WAL) ou Copenhague (DEN)

Sarajevo (BIH) - BATE Borisov (BLR) ou Rosenborg (NOR)

Shkëndija (MKD) ou Dudelange (LUX) - Celtic Glasgow (SCO) ou Nõmme Kalju (EST)

FC Santa Coloma (AND) ou Astana (KAZ) - Ferencváros (HUN) ou FC Valletta (MLT)

Partizani (ALB) ou Sheriff Tiraspol (MDA) - Maribor (SVN) ou AIK (SWE)

Slovan Bratislava (SVK) ou Feronikeli (KOS) - Dundalk (IRL) ou Qarabag (AZE)

Norrköping (SWE) ou Liepaja (LVA) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) ou Kairat Almaty (KAZ)

Torino (ITA) ou Debrecen (HUN) - Shakhtyor Soligorsk (BLR) ou Esbjerg (DEN)

Royal Antwerp (BEL) ou Viktoria Plzen (CZE) - Olympiacos (GRE)

Austria Vienne (AUT) - Shamrock Rovers (IRL) ou Apollon Limassol (CYP)

Feyenoord (NED) - Gabala (AZE) ou Dinamo Tbilisi (GEO)

Lechia Gdansk (POL) ou Brøndby (DEN) - Braga (POR)

Molde (NOR) ou Cukaricki (SRB) - Aris Thessalonique (GRE) ou Limassol (CYP)

Thun (SUI) - Spartak Moscou (RUS)

Alashkert (ARM) ou Steaua Bucarest (ROU) - Mladá Boleslav (CZE) ou Ordabasy Shymkent (KAZ)

Pyunik (ARM) ou Jablonec (CZE) - Wolverhampton (ENG) ou Crusaders (NIR)

Midtjylland (DEN) - Galsgow Rangers (SCO) ou Progrès Niederkorn (LUX)

Mariupol (UKR) - AZ Alkmaar (NED) ou Häcken (SWE)

AEK Larnaca (CYP) ou Levski Sofia (BUL) - La Gantoise (BEL) ou Viitorul (ROU)

Legia Varsovie (POL) ou KuPS (FIN) - Dunajská Streda (SVK) ou Atromitos (GRE)

Haugesund (NOR) ou Sturm Graz (AUT) - PSV Eindhoven (NED) ou Bâle (SUI) Rijeka (CRO) - Chikhura Sachkhere (GEO) ou Aberdeen (SCO)

Ventspils (LVA) ou Gzira United (MLT) - Jeunesse Esch (LUX) ou Vitória SC (POR)

Fehérvár (HUN) ou Vaduz (LIE) - Flora Tallinn (EST) ou Eintracht Francfort (GER)

Connah's Quay Nomads (WAL) ou Partizan Belgrade (SRB) - Malatyaspor (TUR) ou Olimpija Ljubljana (SVN)

Domzale (SVN) ou Malmö (SWE) - Utrecht (NED) ou Zrinjski (BIH)

CSKA Sofia (BUL) ou Osijek (CRO) - Buducnost Podgorica (MNE) ou Zorya Luhansk (UKR)

Arsenal Tula (RUS) ou Neftçi (AZE) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Lucerne (SUI) ou KÍ Klaksvik (FRO) - Espanyol Barcelone (ESP) ou Stjarnan (ISL)

Sparta Prague (CZE) - Trabzonspor (TUR)

Budapest Honvéd (HUN) ou Universitatea Craiova (ROU) - AEK Athènes (GRE)