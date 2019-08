Francfort aura finalement mis fin au rêve de Strasbourg. Vainqueurs 1-0 à l’aller, les joueurs de Thierry Laurey espéraient envoyer le Racing en coupe d’Europe, 13 ans après. Mais dans l’ambiance très chaude- voire longtemps délétère -de la Commerzbank-Arena, où l’arbitre a distribué 7 cartons et deux rouges, pour Ante Rebic et Dimitri Liénard, les Alsaciens ont logiquement craqué, trop justes techniquement et collectivement, concédant une lourde défaite 3-0.

Lors de ce barrage retour, les Strasbourgeois auront effectivement livré une prestation presque aux antipodes du match aller (Laurey a aligné le même onze de départ), où leur solidité en défense, leur maîtrise du ballon par moment et la fougue du jeune Kévin Zohi leur avaient permis de gagner. Symboliquement, c’est même Stefan Mitrovic, capitaine si solide une semaine plus tôt, qui a marqué contre son camp sur un centre de Rebic, plus remuant qu’à la Meinau (1-0, 27e).

Liénard a laissé les siens sans défense

Souvent en difficulté pour ressortir le ballon, alors que Francfort a logiquement démarré la rencontre sur les chapeaux de roue, incapables de construire sereinement leurs actions vers l’avant, les vainqueurs de la dernière coupe de la Ligue ont même dû s’en remettre à Matz Sels, décisif face à Paciencia (38e). Le destin leur a souri, quelques instants, lorsque Rebic a été exclu pour un pied en avant sur Sels (44e).

Alors que les Aigles et leurs supporters ont commencé à perdre leurs nerfs, c’est un taulier du Racing, Dimitri Liénard, qui a précipité la chute des siens. Tandis que le match tombait de plus en plus dans l’affrontement physique, le milieu de terrain du Racing a mis une baffe à Dominik Kohr, qui venait de le tacler par derrière avec rudesse. Le geste de trop, qui lui a valu un rouge (55e). Dommage, alors que Strasbourg commençait à sortir la tête de l’eau et avait même eu une occasion d’égaliser (53e).

A 10 contre 10, Francfort a recommencé à dominer son adversaire, et Filip Kostic, d’un superbe coup-franc qui a touché la barre avant de rentrer, a délivré son équipe (2-0, 60e). Sur une passe de l’excellent Daichi Kamada, Danny Da Costa a fini de valider le billet des Allemands en Ligue Europa (3-0, 66e). Strasbourg n’a jamais pu revenir, et les anciens de Ligue 1 Gelson Fernandes, Almamy Touré et Kevin Trapp ont attendu le coup de sifflet final pour fêter cette qualification avec leurs supporters. Laissant les Strasbourgeois à leurs regrets.