Un match triste pour terminer une campagne qui ne l'aura pas moins été. L'AS Saint-Etienne s'est inclinée sur la pelouse de Wolfsburg (1-0) jeudi soir, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les Verts terminent donc leur parcours européen à la troisième place du groupe I et sans aucune victoire, pour un bilan de quatre nuls et deux défaites. La formation de Claude Puel, très décevante, devra afficher un tout autre visage dimanche, contre le PSG (21h00).

Une seule frappe cadrée, qui est arrivée… à la 84e minute. Il n'en faut certainement pas plus pour dire à quel point les Verts ont déçu jeudi soir. Déjà éliminés avant cette 6e journée, les hommes de Claude Puel, qui avait décidé d'emmener un groupe très rajeuni en Allemagne, n'ont pas sauvé l'honneur comme a pu le faire Rennes plus tôt dans la soirée. Auteur d'un premier quart d'heure prometteur, le club du Forez a ensuite totalement perdu pied. Pour ne plus rien espérer.

Une seule occasion pour les Verts

Les Loups, eux, sont à l'inverse montés en puissance dans ce match. Daniel Ginczek a touché le poteau à deux reprises de la tête (15e, 43e), alors que Jessy Moulin a sorti le grand jeu devant Renato Steffen (16e). Et c'est au retour des vestiaires que le VfL a fait la différence, grâce à un but du latéral brésilien Paulo Otavio, qui fêtait sa première européenne (1-0, 52e). Sainté n'a pas affiché un semblant d'esprit de révolte à l'exception de cette frappe d'Arnaud Nordin en fin de match, claquée en corner par Pavao Pervan (84e).

L'entrée du jeune Bilal Benkhedim n'a rien changé et l'ASSE enchaîne donc un deuxième revers de rang après celui concédé à Reims dimanche (3-1), le troisième sous l'ère Puel. Dimanche, Yann M'Vila et ses coéquipiers auront fort à faire pour ne pas en inscrire un quatrième à la liste. Car c'est le PSG qui se présentera à Geoffroy-Guichard (21h00).