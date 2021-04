Cela manque à leur CV. Des championnats et des coupes, Edinson Cavani et Edin Dzeko en ont déjà raflé plusieurs ; mais la Ligue Europa - dont une demi-finale oppose à partir de jeudi (21h00) Manchester United à la Roma - est l'une des dernières chances pour ces vétérans de conquérir l'Europe.

A 34 ans, après six titres de champion de France et quatre Coupes de France glanées avec le Paris SG, Cavani dispute sa toute première demi-finale européenne avec les "Red Devils" qu'il a rejoints cette saison.

A 35 ans, sacré en Allemagne avec Wolfsburg (champion en 2009) puis en Angleterre avec Manchester City (champion en 2012 et 2014, FA Cup en 2011), Dzeko rêve lui d'un trophée, enfin, avec les "Giallorossi" chez qui il évolue depuis six ans.

S'ils n'ont plus les jambes de leurs vingt ans, l'expérience et les coups de patte de ces deux redoutables "renards de surface", encore décisifs en quarts, pourraient compter à Old Trafford jeudi, puis à l'Olimpico la semaine suivante.

Cavani, un titre avant l'adieu ?

Avec son profil de pur chasseur de but, l'arrivée de Cavani en toute fin de mercato avait comblé un vide à ManU. Ni Anthony Martial, actuellement blessé et qui ne rejouera peut-être pas avant la fin de la saison, ni Mason Greenwood n'ont vraiment le profil d'un tel attaquant axial.

Sa présence devant le but, sa mobilité, son pressing et son instinct pour flairer les bons appels font souvent merveille, dans une équipe qui ne manque pas de passeurs de qualité, entre Bruno Fernandes, Paul Pogba ou Marcus Rashford.

Qu'il démarre ou qu'il n'ait qu'un bout de match à jouer, l'Uruguayen reste décisif. Paradoxalement, le fait qu'il ait été laissé au repos ce week-end, avec seulement une poignée de minutes, prouve son importance. Car même si la participation à la prochaine Ligue des Champions est quasiment acquise via le championnat, Ole Gunnar Solskjaer a clairement fait du sacre en Ligue Europa l'objectif N.1.

Absent du Final 4 de Ligue des champions en août dernier pour le PSG, son contrat ayant pris fin le 30 juin, Cavani voit là l'occasion de décrocher sa première finale continentale, avant peut-être de - déjà - quitter Manchester.

"On est toujours dans le même bateau avec Edinson dans le sens où il n'a toujours pas décidé de son avenir pour le moment", a récemment confié Solskjaer. "Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir mais je suis bien conscient qu'il pourrait retourner en Amérique du sud avec l'année difficile qu'il a eue", a-t-il admis.

Dzeko, chez lui à Manchester

Old Trafford, l'antre de United, Dzeko connaît évidemment en tant qu'ex-buteur de City. Et il n'y a pas que de mauvais souvenirs. C'est dans le "Théâtre des rêves" que le Bosnien a notamment marqué son tout premier but européen, en septembre 2009, lors d'un match de Ligue des champions avec Wolfsburg (victoire mancunienne 2-1).

"Je ne l'oublierai jamais, c'est l'un de mes buts préférés", a-t-il affirmé cette semaine sur le site de l'UEFA. Lors de son passage chez les "Citizens" (2011-15), il a eu l'occasion de récidiver avec deux doublés et ne cache pas son plaisir de retourner dans la ville du nord de l'Angleterre où il n'a plus mis les pieds depuis 2015.

Pour le Bosnien comme pour la Roma, la Ligue Europa est l'occasion de bien finir une saison compliquée. En championnat, les Giallorossi sont lâchés (7e) et Dzeko a perdu son brassard de capitaine en début d'année après des tensions avec l'entraîneur Paolo Fonseca. Revenu en grâce sur le terrain, il a marqué un but essentiel en quart de finale retour contre l'Ajax Amsterdam (1-1, victoire romaine 2-1 à l'aller).

"La saison n'a pas été des meilleures pour moi. Après tout ce qui s'est passé, ce but m'a enlevé un gros poids", a reconnu Dzeko sur la chaîne du club. Jeudi contre Cavani et ses amis, il aura encore l'occasion d'être décisif.

