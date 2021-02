" En quelques minutes, on se fait sanctionner même si on n'a pas été à notre niveau ". Christophe Galtier est remonté. Et l'entraîneur lillois dresse un constat sans appel. En 180 secondes, tout a bien basculé. Jusqu’à la 87e minute, le LOSC réussissait le hold-up parfait, en menant au score grâce à un but inscrit par Timothy Weah sur une grossière erreur de Nicolas Tagliafico. Mais un match dure 90 minutes, et non 87. Et jeudi soir, un fait de jeu est venu bouleverser ce 16e de finale aller.

Christophe Galtier était plus prolixe. Et a notamment regretté le manque de caractère de ses troupes : "A partir du moment où il est sifflé, on doit rester concentrés, et là et on est complètement sortis du match (…) C’est une déception, et c’est quelque chose que l’on doit corriger. Les joueurs cadres doivent rester calmes. (…) C’est une déception et une leçon. Il faut avoir plus de maitrise émotionnelle et ne pas se laisser emporter par des faits de jeu. (…) On verra ce qui se passe au retour mais il faudra être différent dans les attitudes et dans la qualité de jeu".