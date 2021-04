Ils ne sont plus que quatre à pouvoir succéder au FC Séville au palmarès de la Ligue Europa cette saison. Après les quarts de finale retour achevés ce jeudi soir , les affiches des demi-finales sont déjà connues. Deux équipes anglaises aux destins bien différents en Premier League, Manchester United et Arsenal, seront dans le dernier carré, opposées respectivement à l'AS Rome et aux Espagnols de Villarreal. Deux affiches qui promettent du spectacle, avec quatre clubs possédant de riches histoires européennes.

Manchester United et la Roma dans un choc au parfum de C1

Après avoir sorti la Real Sociedad et l'AC Milan aux tours précédents, Manchester United s'est offert un morceau plus clément avec le petit poucet Grenade, que les Red Devils ont sérieusement écarté en s'imposant 2-0 à l'aller comme au retour. En demi-finale, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer auront à nouveau un client sérieux à écarter, puisque c'est l'AS Rome qui sera sur le chemin des partenaires de Paul Pogba. Les joueurs de la Louve, miraculeux vainqueurs de leur match aller face à l'Ajax (1-2), ont rendu une copie sérieuse au match retour, dans un match étouffant soldé par un score de parité (1-1) qui a qualifié les joueurs de Paulo Fonseca.

Edin Dzeko - Roma-Ajax - Europa League 2020-21 Crédit: Getty Images

En demie, les deux clubs croiseront le fer pour une affiche qui rappellera celle des quarts de finale de la Ligue des champions 2006, conclue par un retentissant 7-1 des Anglais et un doublé de Cristiano Ronaldo. Les supporters français auront également un oeil attentif sur la double confrontation. En effet, si Manchester United s'impose et vient à remporter le trophée, le troisième de Ligue 1 sera automatiquement qualifié pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions. Espérons donc un nouveau sacre en C3 pour les Mancuniens, quatre ans après celui de 2017 remporté en finale face à l'Ajax Amsterdam.

Arsenal pour sauver sa saison, Emery pour la légende

Dans l'autre affiche du dernier carré, il y aura aussi un parfum de C1, avec la même confrontation Villarreal-Arsenal que lors de la demi-finale de Ligue des champions 2006, où les Espagnols avaient échoué d'un rien à la qualification en finale. Cette année, les destins sont bien différents. Arsenal pourra sauver sa saison en cas de très beau parcours en Ligue Europa. Sérieux vainqueurs du Slavia Prague (4-0) après l'accident du match aller (1-1), les partenaires d'Alexandre Lacazette n'y arrivent pas en Premier League. Englués à la neuvième place en championnat, et éliminés des deux Coupes, les Gunners pourraient s'offrir un bol d'air avec ce parcours européen.

Lacazette et les Gunners peuvent sauver leur saison avec la Ligue Europa Crédit: Getty Images

Il faudra pour ça sortir le Villarreal d'un certain Unai Emery, triple vainqueur de la compétition avec le FC Séville. Le technicien espagnol sera opposé à son ancien club, avec lequel il s'était lourdement incliné en finale en 2019 face à Chelsea (4-1), et dont la fin de la collaboration ne s'était pas déroulée de la meilleure des manières. Un esprit de revanche donc, pour le technicien qui peut devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter quatre éditions de la C3. La double confrontation sera aussi une opposition de compatriotes espagnols, entre Unai Emery et Mikel Arteta, ce dernier découvrant ce stade de la compétition.

Les affiches des demi-finales de la Ligue Europa :

Manchester United - AS Rome

Villarreal - Arsenal

