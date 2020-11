Il y a 14 ans, le LOSC de Mathieu Bodmer ou Kader Keita réussissait l'exploit de s'imposer sur la pelouse de l'AC Milan (0-2), validant son ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Jeudi soir, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de Ligue Europa, le club nordiste a réédité la même performance, en marquant un but de plus face au Milan de Zlatan Ibrahimovic, transparent malgré son début de saison canon (7 réalisations et meilleur buteur de Serie A).