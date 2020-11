Et dire que ce Naples-Rijeka s'est joué à huis clos. Car devant le Stade San Paolo, c'était la folie des grands matches européens ce jeudi soir. Plusieurs milliers de supporters se sont massés autour de la célèbre enceinte avec des fumigènes pour rendre hommage à celui qui leur a permis de remporter leurs deux seuls titres de champion d'Italie.

Les hommes de Gennaro Gattuso étaient également de la partie : tous les joueurs du Napoli, ainsi que le gardien, sont rentrés sur le terrain avec le numéro dix et le flocage Maradona.

Comme sur tous les stades de Ligue Europa ce jeudi soir, une minute de silence a été observée en la mémoire d'El Pibe de Oro, décédé la veille à l'âge de 60 ans. Mais c'était bien sûr à Naples que l'émotion était la plus palpable, où un grand portrait du champion du monde 1986 a été érigé sur l'écran géant du stade qui portera son nom dans le futur. Dans toute la ville, les Napolitains ont aussi rendu un hommage continu à l'Argentin.

Peu avant le match, le capitaine napolitain Lorenzo Insigne et le magasinier historique du Napoli, Tommaso Starace, sont sortis du stade pour venir se joindre aux hommages en déposant une gerbe de fleurs au pied des grilles, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le club. "Maradona représente beaucoup, pas seulement pour moi mais pour tous les Napolitains. Il nous a toujours défendus, il nous a toujours portés dans son coeur et nous devons faire de même", a commenté Insigne, au micro de Sky Sport. Ce jeudi soir à Naples c'est bien plus que la première place du Groupe F de Ligue Europa qui se jouait.