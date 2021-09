Karl Toko-Ekambi n'a pas la reconnaissance que mériteraient son investissement et ses statistiques depuis son arrivée à Lyon. Avec 20 buts et 14 passes décisives depuis sa signature en janvier 2020, et malgré la longue interruption due au Covid-19, il présente des chiffres plutôt flatteurs. Mais il souffre de la comparaison avec Amine Gouiri auquel ses supporters du Groupama Stadium le comparent souvent, eux qui n'ont toujours pas digéré l'envol de l'ancien Gone du côté de Nice.

Pourtant, même s'il est parfois irrégulier, notamment en début d'année à cause d'un deuil familial puis d'une infection au Covid-19, on ne peut pas dire que KTE ne fasse pas le job. Ce jeudi face à Brondby (3-0), il a tout fait pour gagner les cœurs des Lyonnais . Sa seconde période fut un modèle, une masterclass, pour utiliser un terme à la mode. Deux buts, une passe décisive fantastique (un centre déposé sur la tête d'Aouar) et du danger chaque fois que le ballon échouait entre ses crampons. Du grand Toko Ekambi.

Un joueur intelligent

"C'était difficile pour lui en première période mais après la mi-temps il a été très important pour nous avec ses buts et le centre qu'il a adressé pour Houssem Aouar", s'est félicité Peter Bosz. Sa belle soirée conclut une semaine divine démarrée par une ouverture du score splendide à Glasgow, d'un but face à Lorient et de ce doublé comme un coup de canon. Ce jeudi, il est devenu le premier Lyonnais à inscrire trois buts lors des deux premiers matches européens de la saison depuis Lisandro Lopez, l'ancien chouchou de Gerland.

S'il n'a pas encore totalement convaincu les supporters, Toko Ekambi a toujours eu ses entraîneurs dans la poche. "Il est le prototype de l'attaquant moderne", se félicitait Rudi Garcia l'an dernier. Alors que Peter Bosz est tout de suite tombé sous le charme : "On voit tout de suite que c'est un très bon joueur, un joueur intelligent, lançait le coach néerlandais lors de la préparation en juillet. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des joueurs intelligents, parce que là, tu n'as pas à beaucoup parler. Et quand tu dis quelque chose, il comprend et il met cela sur le terrain."

Dernière solution devant

Face aux blessures de Moussa Dembélé, Islam Slimani et au retour tout frais de Tino Kadewere, Toko Ekambi est la seule option pour occuper l'axe. L'hécatombe qui touche le secteur offensif de l'OL coïncide avec sa grande forme. L'international camerounais confirme que Lyon peut lui faire confiance même après un début de saison plutôt timide, à l'image de l'équipe. Désormais lancé, l'attaquant de 29 ans a encore plus d'arguments pour gagner la confiance du Groupama Stadium.

