Ligue Europa

Aujourd'hui, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné", s'est agacé un Benjamin Bourigeaud très remonté à chaud au micro de RMC. C'est un beau gâchis. Le Stade Rennais avait sa qualification directe pour les huitièmes de finale en poche. Il s'évitait ainsi un tour en plus avec un 16es de finale indécis. Mais voilà, le club breton a craqué. Et dans les grandes largeurs. Après avoir mené 3 à 0 à la demi-heure de jeu, les Bretons ont vu Fenerbahçe égaliser dans les dernières minutes de ce choc (3-3 ) pour garder la main en tête du groupe avant la dernière journée. "", s'est agacé un Benjamin Bourigeaud très remonté à chaud au micro de RMC.

Le Stade Rennais avait pourtant fait le plus dur. Auteur d'un début de match idéal dans le sillage d'un Amine Gouiri dans tous les bons coups, les Rouge et Noir ont régalé avec leur jeu collectif bien huilé pour poursuivre sur leur belle dynamique depuis plusieurs semaines maintenant. "On fait le match qu'il faut. On a fait une entame de match parfaite. On mène 3 à 0 à l'extérieur", souligne Bourigeaud. Mais ensuite, patatras. Les coéquipiers de Martin Terrier ont sombré.

Je ne sais pas si c'est la jeunesse

Après s'être fait punir sur un temps faible pas illogique en fin de première période (1-3), le Stade Rennais a coulé dans les dix dernières minutes en encaissant deux buts dans un stade turc en fusion. Alors que la sortie sur blessure de Steve Mandanda au retour des vestiaires n'a surement pas aidé, les remplaçants bretons, régulièrement efficaces pourtant cette saison, n'ont notamment pas réussi à se mettre au diapason des titulaires. "Mener 3 à 0 à l'extérieur, on doit fermer la boutique. Et là, on prend trois buts. On n'a pas le droit, s'agace encore Bourigeaud. On fait un match parfait, et après je ne sais pas ce qu'il se passe. On fait des passes de trop, on essaye de dribbler alors qu'on doit prendre zéro risque.".

Est-ce une question de jeunesse alors que l'ambiance était bouillante et que les remplaçants ont fait chuter la moyenne d'âge du onze (ndlr : 19 ans pour Alemdar, 20 pour Sulemana, 22 pour Assignon, 17 pour Doué et 20 pour Kalimuendo) ? "On a fait une très bonne première mi-temps, je ne sais pas si c'est la jeunesse (qui a fait craquer Rennes en seconde mi-temps, NDLR), je ne pense pas, a balayé Bruno Genesio. Je pense simplement qu'on doit encore prendre de l'expérience de ce genre de matches, qui se jouent sur des tout petits détails. Et, si ce soir, on n'a pas réussi à gagner, c'est uniquement parce qu'on a manqué de vigilance et parfois d'humilité".

Genesio : "S'il y a un imbécile, le premier c'est moi"

Incapable de montrer la même maitrise qu'en première période, le Stade Rennais a en tout cas laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Et cela a rappelé qu'il reste du chemin à parcourir pour cette formation prometteuse comme l'a illustré encore une fois son début de rencontre. "On avait dit qu'on avait appris. Mais on démontre aujourd'hui qu'on doit encore apprendre. Il va falloir se poser les bonnes questions. (…) On est des imbéciles", lance Bourigeaud. "Je suis l'entraîneur de l'équipe, c'est moi qui prends les décisions, donc s'il y a un imbécile, le premier c'est moi. J'ai sûrement été plus inspiré dans certains matches que celui de ce soir", répond Genesio.

Invaincus en Ligue Europa cette saison et depuis 13 rencontres toutes compétitions confondues, les Bretons devront marquer deux buts de plus que leur adversaire du soir, lors de la dernière journée, pour finir à la première place du groupe. Et ainsi effacer ces dernières minutes manquées en Turquie. Ce sera jeudi prochain au Roazhon Park face aux Chypriotes de Larnaca alors que les Turcs de Fenerbahçe défieront le Dynamo Kiev. "Pour le moment, 'Fener' est devant - ils ont donc leur destin entre leurs pieds - mais il n'y a qu'un seul but d'écart donc tout sera possible sur le dernier match", conclut Genesio.

