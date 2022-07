9e (0-0) Stefano Pioli donne ses premières consignes à son équipe. L'entraîneur italien ne semble pas satisfait du placement de ses joueurs.

8e (0-0) Gerson prend sa chance ! Excentré sur le côté droit, le joueur marseillais rentre sur l'intérieur avant d'armer une frappe du gauche. Sa tentative s'envole dans les travées du Vélodrome.

7e (0-0) Joli contre marseillais initié par Payet qui lance Guendouzi sur le côté droit. Le milieu marseillais centre sans contrôle en direction de Suarez, mais sa passe manque de justesse pour trouver son partenaire.

6e (0-0) Gerson est sanctionné par l'arbitre par une vilaine faute sur Théo Hernandez. Coup-franc pour Milan.

5e (0-0) Les Marseilles sont bien entrés dans leur match et répondent au défi physique imposé par les Rossoneri.

3e (0-0) Clauss récupère le ballon dans son camp avant de se projeter plein axe. Le latéral marseillais rate sa transmission vers l'avant et rend le ballon aux Milanais.

1e (0-0) Les Milanais ont mis le pied sur le ballon en ce début de rencontre. Le bloc marseillais est bien en place.

18:04 C'est parti pour ce match amical entre Marseille et le Milan AC !

18:03 Basile Boli donne le coup d'envoi fictif de cette rencontre sous les applaudissements nourris du Vélodrome.

18:00 Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse du Vélodrome au son du célèbre Jump de Van Halen.

17:59 Un point sur les conditions météorologiques : le soleil est au beau fixe sur Marseille. Les conditions de jeu sont donc idéales.

17:58 Les Olympiens évolueront en blanc ce soir tandis que le Milan arbore sa tunique classique en rouge et noir.

17:56 C'est l'ancien Marseillais Basile Boli qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre amicale entre l'OM et le Milan AC.

17:54 L’AC Milan se présente, de son côté, au grand complet pour ce déplacement en terre phocéenne avec notamment ses Français Olivier Giroud, Mike Maignan, Theo Hernandez et Yacine Adli. Voici le onze titulaire rossoneri en 4-2-3-1 : Maignan – Calabria – Kalulu – Tomori – Hernandez – Bennacer – Tonali – Messias – Diaz – Rebic – Giroud.

17:52 Écarté du groupe à la suite d’une altercation avec son entraîneur, Jordan Amavi ne figure pas sur la liste des 25 joueurs retenus par Igor Tudor pour cette rencontre de prestige face au Milan. Voici le onze de départ olympien en 3-4-2-1 : Blanco – Mbemba – Gigot – Balerdi – Clauss – Rongier – Guendouzi – Kolasinac – Gerson – Suarez – Payet.

17:50 Satisfait d’un groupe qui l’an dernier a emmené le club milanais jusqu’au dix-neuvième Scudetto de son histoire, l’AC Milan n’a jusque-là fait aucune folie sur le marché des transferts. Seuls Junior Messias (ex-Crotone), Alessandro Florenzi (ex-AS Rome) et Divock Origi (ex-Liverpool) sont venus grossir les rangs lombards pour une somme avoisinant les sept millions d’euros (Origi était en fin de contrat). De nombreux joueurs prêtés ont également réintégré le club à l’instar de l’ancien bordelais Yacine Adli.

17:48 Comme c’est devenu une habitude ces dernières années, l’OM va profiter de cette rencontre amicale de prestige pour présenter ses nouvelles recrues (Clauss, Mbemba, Gigot et Suarez) dont le dernier arrivé Nuno Tavares. Le latéral gauche de 22 ans s’est engagé hier pour un prêt d’un an avec le club olympien.

17:45 Surpris en Hongrie, le Milan AC a lui aussi réagi pour son troisième match de préparation et le moins que l’on puisse dire c’est que les Milanais n’ont pas fait dans le détail. Les coéquipiers d’Olivier Giroud ont laminé Wolfsburg sur le score sans appel de 0-5 grâce notamment à une réalisation de l’ancien bordelais Yacine Adli

17:43 Fâché avec les équipes d’outre-manche, Marseille a en revanche décroché un bon match nul mercredi dernier lors de son déplacement sur la pelouse du Bétis Séville (1-1). Accrochés par les Sévillans en tout de fin de rencontre, les hommes d’Igor Tudor avaient ouvert le score par l’intermédiaire de leur buteur maison Arkadiusk Milik.

17:40 Moins avancé dans sa préparation que son hôte du jour, l’AC Milan a lui aussi alterné le bon et le moins bon en match amical. Vainqueur de Cologne (1-2) pour leur toute première sortie estivale, les Milanais ont par la suite essuyé un revers des plus inattendus face à la méconnue équipe hongroise de Zalaegerszeg (3-2).

17:38 Bien lancée par une victoire sans appel sur la modeste formation de Marignane (4-1) le 13 juillet dernier, la préparation estivale de l’OM a depuis connu quelques ratés à l’image de la fessée reçue par les Olympiens contre Norwich City (0-3) ou encore du revers subi face à une autre formation anglaise Middlesbrough (2-0).

17:36 Champion d’Italie en titre, le Milan AC dispute ce soir son quatrième match amical. Après ce déplacement en terre phocéenne, les Rossoneri défieront encore Vicenza le samedi 6 août en ultime répétition générale avant l’ouverture de la Série A programmé le 13 août avec la réception de l’Udinese au Stade San Siro.

17:33 À une semaine pile de l’ouverture du championnat de France, l’Olympique de Marseille reçoit le grand Milan AC pour son cinquième et dernier match de préparation estival. Vainqueurs qu’une seule fois pendant l’été, les Marseillais vont surtout chercher à se rassurer avant de débuter leur saison à la maison contre Reims.

17:31 Le coup d’envoi de la rencontre est programmé à 18h00 au Stade Vélodrome de Marseille.

17:29 Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Eurosport.fr et l’application Eurosport pour suivre en DIRECT la rencontre amicale entre l’Olympique de Marseille et l’AC Milan.

17:27 OLYMPIQUE DE MARSEILLE – AC MILAN EN DIRECT – MATCH AMICAL.

