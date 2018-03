Allemagne - Espagne, (presque) tout d'une finale

Les belles affiches ne manquent pas pour le premier rendez-vous international de l'année 2018. Mais il y a en a une qui retient particulièrement l'attention. Le duel entre l'Allemagne et l'Espagne vendredi soir à Düsseldorf s'annonce des plus prometteurs. Sur le papier, il a même une bonne tête de finale pour le prochain Mondial en Russie tant ces deux nations ont su poser leur empreinte sur la dernière décennie.

Les deux derniers champions du monde

C'est ce qui donne tout le prestige de ce duel. D'un côté, l'Allemagne, sacrée championne du monde en Brésil en 2014. Et de l'autre, l'Espagne, titre en 2010 en Afrique du Sud. Ce match verra ainsi s'affronter les deux dernières nations qui ont soulevé le trophée. La Roja reste évidemment sur un très gros fiasco en Coupe du monde. Tenante du titre en arrivant au Brésil, elle avait disparu de la compétition dès la phase de poules. L'Espagne avait également déçu à l'Euro avec une sortie de route dès les 8es de finale. Mais elle a clairement repris des couleurs avec Julen Lopetegui.

Mario Götze lors du sacre mondial de l'Allemagne en 2014Panoramic

Difficile de trouver meilleur parcours que celui de l'Espagne durant les éliminatoires. Impossible même concernant l'Allemagne : avec dix victoires en dix matches, la formation de Joachim Löw est la seule à avoir signé un carton plein lors de qualifications. La Roja fait à peine moins bien avec neuf victoires et un nul, mais c'était à Turin face à l'Italie (1-1). Seule la Belgique peut aussi se vanter d'avoir pris au moins 28 points sur 30 possibles lors de ces éliminatoires. Avec l'Espagne et l'Allemagne donc.

Les deux modèles de référence

Que ce soit pour la formation ou la philosophie de jeu, l'Allemagne et l'Espagne sont les deux nations les plus souvent citées en exemple. A juste titre. Sur la qualité collective, sur la maîtrise du ballon, difficile de trouver plus cohérent que ce que produisent ces deux formations. En grande partie parce qu'elles ont bâti leur projet de jeu sur la continuité. Si la notion de modèle peut s'appliquer à deux nations dans le football, ce sont certainement l'Allemagne et l'Espagne.

L'Espagne a facilement battu le Costa RicaGetty Images

Il y a aussi dans ces deux pays la volonté de construire ce projet de jeu dès le plus jeune âge. Et ils le font avec succès. En plus d'être les deux dernières à avoir remporté la Coupe du monde, elles font aussi main basse sur les trophées dans les catégories de jeunes. L'Allemagne et l'Espagne se partagent ainsi quatre des cinq derniers titres de champion d'Europe Espoirs. Elles s'étaient d'ailleurs affrontées lors de la dernière finale en 2017, remportée par les Allemands (1-0).

Plutôt une demie qu'une finale ?

Voir l'Allemagne et l'Espagne se croiser de nouveau en Russie n'a rien d'improbable. Mais que ce soit en finale l'est davantage. Si elles terminent toutes les deux en tête de leur groupe, elles seront en effet dans la même moitié de tableau. Dans ce cas de figure, si elles doivent se retrouver, ce sera en demi-finale. Pour qu'elles s'affrontent en finale, il faudrait que l'une des deux équipes finisse à la première place de son groupe et l'autre à la deuxième.

Ce n'est pas impossible. Si la Mannschaft part favorite pour finir en tête du groupe F, c'est moins net pour la Roja dans un groupe B où figure aussi le Portugal, qui était placé dans le premier chapeau au moment du tirage. L'hypothèse de voir l'Allemagne et l'Espagne boucler le premier tour en tête de leur groupe respectif semble quand même plus probable. Cela limite les chances de les voir s'affronter pour le titre. Mais si elles se retrouvent avant, cela ressemblera fortement à une finale avant la lettre.