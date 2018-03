Ricardo Quaresma, 34 ans et enfin important

A force de débattre sur ce qu'il aurait dû être, on en a oublié ce qu'il est devenu. En club comme en sélection, Ricardo Quaresma n'a jamais eu le statut que son talent réclamait et alors qu'il approche les 35 printemps, le constat semble irréversible. Longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, qu'il surclassait au sein des équipes de jeunes du Sporting, l'ailier du Besiktas a retrouvé une part de lumière en se mettant à son service. Comme l'ensemble de l'effectif. Sauf que lui le fait mieux que les autres. Et cela devrait lui valoir un billet pour la Russie en juin prochain.

La Seleção das Quinas a une certitude qui ne date pas du dernier Euro : son vivier de joueurs capables d'occuper les ailes est gigantesque. Bernardo Silva, Gelson Martins, Gonçalo Guedes ou Joao Mario ont tout pour animer avec succès les couloirs de l'équipe durant la prochaine décennie. Pourtant, aucun d'eux n'est un titulaire indiscutable. Et Fernando Santos l'a répété : "De toute évidence, il y a un joueur qui est certain d'être retenu pour la Coupe du monde. Il s'appelle Cristiano Ronaldo. Les autres ? Certains sont plus proches que d'autres…"

Quaresma, 13 passes décisives, 7 pour Ronaldo

Pour les connaître, inutile de s'attarder sur les statistiques des uns et des autres. Ces quatre hommes ont chacun des arguments à faire valoir pour renforcer leur postulat. Quaresma, consistant avec le Besiktas cette saison, tant en championnat qu'en Ligue des champions, a, en plus, ce que tous les autres n'ont pas : un passé - il a été décisif face à la Hongrie et la Croatie à l'Euro -, une véritable amitié, et, surtout, une efficacité technique qui le lie au "Capitao". "O Cigano" (le gitan, en portugais) a eu la bonne idée de le rappeler lors du match amical disputé par le Portugal face à l'Egypte (2-1), vendredi dernier.

Ricardo Quaresma et Cristiano Ronaldo lors de Portugal - République tchèque, à l'Euro 2008Getty Images

Remplaçant au coup d'envoi, Harry Potter a mis Ronaldo sur orbite à deux reprises après avoir remplacé J. Mario pour la dernière demi-heure de jeu. Quaresma a ainsi délivré ses 12e et 13e passes décisives en sélection. Plus de la moitié de ce total (8) a bénéficié au quintuple Ballon d'Or, auteur de 81 buts en équipe nationale. "Je fais mon travail, c'est pour cela que je suis là", a confié l'ancienne star de Porto après la rencontre.

Le Lisboète s'est enfin rendu essentiel, 15 ans après son premier match en sélection. Il le doit, en grande partie, à Fernando Santos, l'un des rares à avoir considéré son potentiel au-delà de son état d'esprit pas toujours irréprochable. "Peu importe qu'il me convoque ou non pour le Mondial. Il m'a déjà marqué, a-t-il récemment confié. Il m'a rappelé en sélection alors que je ne jouais plus à Porto. Je n'oublierai jamais cela". Avant que le technicien de 63 ans prenne la Seleção en charge, jamais Quaresma n'avait offert une passe décisive à Cristiano Ronaldo. C'est tout sauf une coïncidence.