Pas de vainqueur pour ce match amical au sommet. Mercredi soir, l'Espagne et les Pays-Bas se sont neutralisés (1-1) à Amsterdam. Les deux formations n'ont pas réussi à se relancer avant les rencontres de Ligues des nations, face à la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique, qui restait sur une défaite contre l'Ukraine mi-octobre (1-0), avait décidé d'aligner une "Roja" en 4-3-3, avec Morata et Gerard Moreno devant. Ansu Fati était remplacé par Marco Asensio.