Deux jours après ces déclarations, Don Garber, commissaire de la MLS, n'y est pas allé par quatre chemins sur le sujet dans un entretien accordé à ESPN. "Nous n'avons pas besoin de faire venir de grands noms en fin de carrière parce qu'ils ont décidé de prendre leur retraite en MLS, a-t-il assuré. S'ils ne viennent pas pour jouer et apporter une contribution significative au championnat, en respectant la ligue et les fans, alors nous ne voulons pas d'eux".

Le dirigeant américain a fait la comparaison avec Zlatan Ibrahimovic, qui a rejoint les Los Angeles Galaxy en 2018 à l'âge de 36 ans avant de reporter les couleurs de l'AC Milan un an et demi plus tard. ", a-t-il ajouté.." Le message est donc passé pour tous les joueurs en fin de carrière.