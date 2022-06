Je suis pleinement convaincu que ce club est parfait pour moi", a déclaré l'Italien, 37 ans, lors de sa première conférence de presse officielle pour LAFC, exhibant son nouveau maillot numéro 14. "Cette équipe est parfaite pour moi car elle est pleine de jeunes joueurs et ils peuvent aussi m'aider", a complété Chiellini. L'ancien défenseur emblématique de la Juventus, Giorgio Chiellini , a déclaré mercredi qu'il était impatient d'apporter son expérience au Los Angeles FC dans la Major League Soccer (première division américaine). "", a déclaré l'Italien, 37 ans, lors de sa première conférence de presse officielle pour LAFC, exhibant son nouveau maillot numéro 14. "", a complété Chiellini.

"Il m'est impossible d'avoir les mêmes caractéristiques physiques que j'avais il y a 10 ans, mais je peux leur apporter quelque chose. Nous devons créer un bon mélange d'expérience et d'enthousiasme pour devenir un groupe gagnant", a-t-il ajouté. Le champion d'Europe avec la Squadra Azzurra a quitté la Juve à la fin de la saison dernière après 18 ans au club, au cours desquels il a remporté neuf titres de champion et quatre Coupes d'Italie, et a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions.

Pas beaucoup de joueurs avec son palmarès

« Pour nous, c'était une occasion unique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde avec son palmarès et son expérience », a déclaré à l'AFP John Thorrington, coprésident et directeur général du club. Le transfert de Chiellini tombe à pic, puisqu'il pourrait bien faire ses débuts lors d'"El Trafico", le surnom du derby entre le Los Angeles FC et le Los Angeles Galaxy.

À noter que depuis l'annonce du transfert de Chiellini il y a deux semaines, le club a également confirmé l'arrivée de l'attaquant gallois Gareth Bale sur un contrat de 12 mois qui comprend des options jusqu'en 2024.

(Avec AFP)

