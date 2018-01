Moins sourire, Malcom présente ses excuses pour la vidéo-polémique

C'est ce qu'on appelle se "tirer une balle dans le pied". Alors que les Girondins de Bordeaux traversent une crise sans fin, marquée par une nouvelle défaite à Caen mardi soir (0-2), Cafu, Malcom et Otavio n'ont rien trouver de mieux à faire que de se filmer tout sourire à la sortie du stade. La vidéo, diffusée sur la story Instagram de la compagne de Cafu, a vite provoqué la colère des supporters bordelais. Et pas que.

En effet, au lendemain de cette vidéo plus qu'évitable, les dirigeants des Girondins ont décidé de sévir en convoquant ses trois joueurs à un "entretien disciplinaire" après un tel "manque de maturité". Face à l'ampleur de la polémique, Malcom, également (très) souriant dans cette vidéo, a décidé de faire des excuses publiques ce mercredi soir. Mais avant, il a justifié son comportement et celui de ses compatriotes. "Avec cette vidéo, nous souhaitions donner des nouvelles à nos proches et montrer le temps hivernal à Bordeaux. C'est la raison pour laquelle nous sourions", explique tout d'abord le Brésilien, précisant que la vidéo a été "immédiatement retirée".

"Nous n'avons pas l'intention de manquer de respect au club et à nos supporters, mais simplement d'envoyer un message à nos familles et amis au Brésil. Nous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui se sont sentis insultés ou offensés", conclut-il. Suffisant pour calmer la gronde des supporters et la colère de ses dirigeants ? Pas certain...