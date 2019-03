Jean-Michel Aulas avait fixé la date butoir. En février dernier, le président de l'OL expliquait que l'avenir de Bruno Genesio serait fixé "fin mars au plus tard". La deadline approche donc à grands pas. Mais pour l'heure, aucune nouvelle n'arrive sur ce front. L'entraîneur lyonnais, dont le contrat expire en juin, va-t-il être prolongé ? Ou alors va-t-il quitter "son club" à l'issue de la saison ? Selon L'Equipe, il dispose toutefois d'une porte de sortie en cas de départ.

Zahavi, le rôle clé

En effet, le quotidien annonce ce vendredi que Newcastle se serait positionné dans le dossier Genesio. Le club anglais, qui souhaiterait prolonger Rafael Benitez, son entraîneur actuel, peinerait à conclure les négociations. Résultat, une séparation n'est pas à exclure une fois la saison terminée. Et si l'Espagnol fait ses valises, il n'est pas impossible de voir le coach de l'OL y défaire les siennes peu après.

Comme l'explique L'Equipe, c'est Pini Zahavi, le nouvel agent de Bruno Genesio, qui a murmuré son nom aux dirigeants de Newcastle. Si ces derniers ont visiblement été séduits par son profil, le technicien, lui, garde sa volonté de poursuivre sur le banc de l'OL. Mais cette dernière sera-t-elle partagée, notamment après l'élimination face au Barça (5-1) mercredi dernier ? Difficile à dire pour l'instant.

Ce qui est plus certain, c'est qu'une décision devrait rapidement être prise. Dans un sens comme dans l'autre. "Fin mars, on saura. En fonction non seulement des résultats mais aussi de ce que l'on ressent, de nos discussions. Bruno est quelqu'un que j'apprécie énormément, la confiance est grande. On voit que c'est un coach de qualité, capable de discuter avec tout le monde de l'évolution d'un club comme Lyon", confiait récemment Jean-Michel Aulas.