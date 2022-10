Ad

"Je n’ai jamais eu le moindre geste déplacé de toute ma vie envers une femme. Je ne peux pas regretter des choses que je n’ai pas faites, a-t-il renchéri. Après, je comprends bien qu’aujourd’hui on ne peut plus complimenter une femme ou un homme pour son élégance, son sourire, les inviter à un déjeuner pour travailler. Pendant plusieurs jours, mon nom a été jeté en pâture. On m’a affublé de tous les maux. J’ai pris une vague en pleine face. Avec le tribunal Twitter, certains procureurs médiatiques, cela devient une horreur. Trop, c’est trop."

"Il n’y a aucune affaire cachée d’agressions ou de harcèlements sexuels à la FFF. Depuis que je suis président, tous les dossiers de maltraitance présumée portés à ma connaissance ont été traités", a notamment noté Noël Le Graët sur ce sujet.

