Les histoires d’amour finissent mal en général. Celle d’Adil Rami et de Pamela Anderson n’échappe pas à la règle. L’ancienne star d’Alerte à Malibu a tiré à boulets rouges sur le défenseur de l’OM, mardi, au moment d’annoncer leur séparation. Dans plusieurs messages postés sur Instagram, l’actrice américano-canadienne âgée de 51 ans a sévèrement taclé le champion du monde, l’accusant de mener "une double vie" depuis deux ans avec la mère de ses enfants, Sidonie Biémont.

Pamela Anderson emploie des mots très durs à l’endroit du joueur passé par Lille ou l’AC Milan, taxé de "monstre" ou de "sociopathe". "Il me fait peur, il m’a fait mal et menacé tellement de fois", écrit celle qui milite activement pour la défense des animaux. "Il n’a aucun respect pour les femmes, si ce n’est pour sa mère, et il lui a aussi menti. C’est très douloureux, je suis tellement triste", confie Pamela Anderson, qui parle de "torture physique et émotionnelle" vécue au côté de Rami.

Sur le même réseau social, Rami a répondu à celle qui a partagé sa vie durant deux ans. "Une rupture n'est jamais chose facile. Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives", estime-t-il. "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai, j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume", lance le joueur marseillais, qui se dit "peiné et blessé".