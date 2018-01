Premier League : la "Spanish connection" de Chelsea porte les Blues depuis le début de saison

Un coach italien et cinq Espagnols décisifs. C'est la recette qui a permis à Chelsea de monter sur la deuxième marche du podium samedi dernier après sa large victoire 5-0 face à Stoke City. Ce soir-là, sur la pelouse de Stamford Bridge, seul Pedro dans les rangs ibériques avait trouvé le chemin des filets. Mais ne vous y trompez pas : depuis le début de la saison, les Espagnols présents dans l'effectif des champions d'Angleterre en titre portent les Londoniens sur leurs épaules. Cette "Spanish connection" a déjà inscrit 21 buts pour Chelsea en Premier League. Soit plus que dans n'importe quel club européen évoluant dans les cinq grands championnats.

21 buts inscrits par des Espagnols, même en Liga personne ne fait mieux

Ils sont cinq Espagnols cette saison dans les rangs des Blues. Deux défenseurs, César Azpilicueta et Marcos Alonso, deux milieux de terrain, Cesc Fàbregas et Pedro et un avant-centre, Alvaro Morata. Voici pour les présentations. Mais pour prendre conscience de l'impact des Ibériques sur la saison de Chelsea, c'est sur les lignes statistiques de ces cinq joueurs qu'il convient de se pencher. En inscrivant plus de la moitié des buts de leur équipe cette saison en Premier League (21/39), leur impact est gigantesque.

Alvaro MorataGetty Images

C'est simple, en Europe, personne ne fait mieux. Même dans le championnat espagnol, en Liga, aucune équipe n'a inscrit autant de buts par des joueurs espagnols que les Blues de Chelsea. La Real Sociedad avec 20 buts inscrits par ses joueurs espagnols en Liga talonne les Londoniens. Mais le club de San Sebastian possède pas moins de 20 joueurs espagnols dans son effectif. Soit 15 de plus que dans l'équipe entraînée par Antonio Conte.

Un Duo Azpilicueta-Morata déjà dans l'histoire

Avec 10 buts marqués en PL cette saison, Alvaro Morata, arrivé cet été en provenance du Real Madrid, est le meilleur buteur des Blues. Derrière lui, le défenseur Marcos Alonso, avec cinq buts, et le joker de luxe Pedro avec quatre réalisations sont également efficaces depuis le début de la saison. Fabregas est lui moins décisif. L'ancien joueur d'Arsenal et du Barça a inscrit un petit but, tout comme Cesar Azpilicueta, devenu la pièce maîtresse de la défense à trois, mise en place par Conte.

C'est surtout le duo Azpi-Morata que les Blues peuvent remercier depuis le début de la saison. Un duo qui est rentré dans l'histoire de Chelsea alors que l'on joue seulement la 22e journée de PL cette semaine. Avec six buts inscrits par Morata, à chaque fois sur une passe décisive d'Azpilicueta, ce duo a rejoint les doublettes Fabregas-Costa (2014-2015) et Lampard-Drogba (2009-2010), également buteurs à six reprises mais eux, sur une saison complète.

Pedro et Cesar Azpilicueta (Chelsea) lors de la victoire des Blues contre Stoke.Getty Images

Ce mercredi, les Gunners d'Arsenal sont prévenus. Si les hommes d'Arsène Wenger ne veulent pas se faire décrocher dans la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions ils vont devoir se méfier de cette "Spanish connection". Chelsea pourrait mettre Arsenal à 10 points en l'emportant à l'Emirates dans ce choc de la 22ème journée de Premier League. En cas de victoire des hommes de Conte, il y a fort à parier que les Espagnols des Blues n'y seront pas pour rien.