Tottenham bat Burnley sur le fil (1-0) et consolide sa 3e place

Tottenham s'en sort très bien. Ce samedi après-midi, les Spurs avaient besoin d'une victoire pour être sûrs de rester sur le podium de la Premier League, peu importe les résultats de Chelsea et Arsenal qui jouent dimanche. Dans le cadre de la 17e journée, les hommes de Mauricio Pochettino sont venus à bout de Burnley à Wembley (1-0), après un but de Christian Eriksen, dans les arrêts de jeu (90e+1).

Après la victoire de Manchester City contre Everton (3-1) plus tôt dans la journée, Tottenham avait un double défi. Celui de rester au contact du duo infernal, composé des Citizens et de Liverpool, partis sur un rythme particulièrement soutenu en tête du championnat. Le second était de ne pas laisser Chelsea (4e) et Arsenal (5e) se rapprocher du podium. Pourtant, face à Burnley, premier non-relégable, les partenaires de Moussa Sissoko ont eu toutes les peines du monde à imposer leur loi, malgré la possession du ballon largement en leur faveur.

Une bonne semaine pour Tottenham

Sous une pluie battante, les occasions ont été rares et le premier à se montrer dangereux a été Lucas Moura, qui n'a finalement pas réussi à accrocher le cadre (18e). Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour enfin trouver une frappe cadrée : Erik Lamela, du gauche, est venu buter sur Joe Hart (31e). Les Clarets auraient pu ouvrir le score, peu avant la pause. Pourtant et malgré un renvoi d'Hugo Lloris dans l'axe, Ashley Barnes n'a pas réussi à cadrer sa tête (44e).

La seconde période n'a guère donné plus de garanties aux Spurs. Les hommes de Mauricio Pochettino ont surtout montré leurs limites face à une défense à cinq. Derrière, les attaquants de Burnley ont réussi à se mettre en évidence à plusieurs reprises, malgré, au final, aucun tir cadré. La reprise de volée d'Ashley Barnes a été contrée par Harry Kane (48e). Les Spurs ont tenté d'insuffler du sang neuf dans leurs rangs avec les entrées successives de Christian Eriksen, Son Heung-Min puis Fernando Llorente. Erik Lamela, très en vue dans cette rencontre, est tombé sur un excellent Joe Hart, auteur d'un arrêt décisif (74e).

La délivrance est finalement intervenue dans les arrêts de jeu. Christian Eriksen, idéalement servi par Harry Kane, a marqué son premier but de la saison en Premier League (90e+1). La semaine est donc parfaitement réussie pour Tottenham, après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions suite à son nul à Barcelone, mardi (1-1). Grâce à ce cinquième succès consécutif à Wembley, toutes compétitions confondues, les Spurs préservent l'essentiel et peuvent aborder les prochaines échéances, avec sérénité.