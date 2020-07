PREMIER LEAGUE - Ce ne fut pas simple, mais Chelsea a rempli sa mission. Grâce notamment à un nouveau but d'Olivier Giroud, auteur de l'ouverture du score, les Blues ont toujours fait la course en tête et se sont imposés sur la pelouse de Crystal Palace (2-3), ce mardi soir. Dans la course à la troisième place, ils mettent ainsi la pression sur Leicester, qui affronte Arsenal (21h15).

Chelsea ne lâchera pas sa place dans le Top 4 si facilement. Dominateurs et séduisants, les Blues ont réussi à se débarrasser d’une équipe de Crystal Palace très joueuse (3-2), surtout en fin de match, pour s’assurer de ne pas se faire doubler par Manchester United, qui se déplacera jeudi soir à Aston Villa. Mieux : Olivier Giroud (6e), Christian Pulisic (27e) et Tammy Abraham (71e) ont permis à Chelsea de remporter un cinquième succès en six matches pour monter provisoirement sur le podium en chipant la 3e place à Leceister, qui a rendez-vous à Arsenal plus tard dans la soirée.

Football champagne

Parti dans une attaque-défense irrespirable, ce Chelsea-Crystal Palace ne pouvait qu’offrir un superbe spectacle. Et le premier but n’a pas tardé à arriver. Lancé sur l’aile droite, Willian a profité d’un claquage de Gary Cahill pour se retrouver complètement seul dans la surface afin de servir Olivier Giroud. L’avant-centre français ne s’est pas fait prier pour inscrire son 5e but de la saison d’un plat du pied parfait (1-0, 5e) afin de lancer des Blues partis à cent à l’heure.

Le but d'Olivier Giroud lors du match opposant Crystal Palace à Chelsea, le 7 juillet 2020 Crédit: Getty Images

Dominateur, Chelsea a alors poussé, enchaînant les actions jusqu’à ce que Christian Pulisic, trouvé par Willian, ne décoche une superbe banderille du gauche juste sous la barre de Guaina (2-0, 27e), synonyme de 10e but consécutif encaissé sans que son équipe n'ait réussi à en inscrire un seul. Certainement contrarié par cette statistique gênante, Wilfried Zaha a profité d’une contre-attaque éclair pour déclencher une frappe surpuissante du droit qui s’est logée en pleine lucarne d’un Arrizabalaga resté stoïque (2-1, 34e). Surmotivés, les Eagles ont alors tout tenté pour revenir à hauteur avant la pause. Sans réussite.

Bras de fer

Revenus avec la ferme intention de se mettre à l’abri, les hommes de Frank Lampard ont eu les occasions pour arriver à leurs fins. Mais ni Reece James (48e), ni Olivier Giroud (54e), n’ont réussi à satisfaire leur entraîneur. Il a fallu attendre la 71e minute et les entrées d’Abraham et Loftus-Cheek pour que le second dépose une merveille de décalage afin de faire marquer le premier d’une frappe croisée du droit (3-1, 71e). Malgré cela, les Eagles n’ont jamais abdiqué. D’une belle percée, van Aanholt a pris Christensen de vitesse pour offrir un but à Benteke, qui n’avait plus qu’à ouvrir son pied pour tromper Arrizabalaga (3-2, 72e).

Puis tout s’est accéléré. Parfaitement trouvé par Willian à l’entrée de la surface, Mason Mount a obligé Guaita à sortir un arrêt de grande classe (86e) avant que Tammy Abraham ne gâche une frappe à bout portant (89e). Voyant les secondes s’égrainer, les Blues ont alors semblé levé le pied. Mais d’une puissante tête, Scott Dann les a rappelés à leur réalité en fracassant le poteau (90e+5) avant que Kurt Zouma ne sauve son équipe d’un tacle autoritaire pour empêcher Benteke de se présenter face à son gardien (90e+6). Les trois coups de sifflets, salvateurs, ont alors résonné pour signifier aux joueurs de Frank Lampard que leur calvaire était terminé et qu’ils venaient de provisoirement doubler Leicester pour s’adjuger une place de choix sur le podium de Premier League.

