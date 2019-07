Il y a comme un air de déjà vu pour Arsenal cet été. Les Gunners, qui n’ont pas vraiment de problèmes financiers, se sont montrés plutôt frileux sur le marché des transferts dans le sens des arrivées malgré les mises en garde d’Unai Emery. Les Gunners, 5e la saison dernière, doivent se renforcer pour pouvoir franchir un pallier et venir titiller Manchester City ou Liverpool.

Un effectif pour la C1, mais un investissement limité

"Nous devons être réalistes, l'écart avec City et Liverpool représente beaucoup de points. Nous devons réduire cet écart et être plus compétitifs, et pour cela on doit s'améliorer défensivement sans perdre nos qualités offensives", confiait le technicien basque en conférence de presse. Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid dont Zinédine Zidane ne veut plus, s'est engagé pour un an - sous la forme d'un prêt. Les Gunners ont également fait signer un jeune joueur de 18 ans, Gabriel Martinelli, pour 6,7 millions d’euros. Petite lueur d'espoir : le club a officialisé jeudi l'achat de William Saliba. Mais le défenseur central ne découvrira pas Londres de sitôt puisqu'il reste à l'AS Saint-Etienne une saison en prêt.

L'entraîneur d'Arsenal Unai EmeryGetty Images

C’est pour le moment, en tout et pour tout, les trois seules recrues du club londonien. Soyons honnêtes, ce ne sont pas ces deux joueurs qui porteront le club vers une qualification en Ligue des champions. Surtout que le temps presse pour Arsenal. Contrairement à la France, le mercato estival ferme ses portes le mercredi 8 août prochain. Il ne reste que deux semaines à Arsenal pour se renforcer, et la cellule de recrutement n’a pas l’air d’avoir ciblé des profils.

Pour recruter cet été, le club dispose d’une enveloppe d’environ 50 millions d’euros, sans compter les ventes. Cette somme peut paraître dérisoire alors que le mercato britannique s’emballe. Difficile d’imaginer signer un top joueur pour cette somme-là, mais la vente d’un certain Mesut Ozil pourrait faire le plus grand bien aux finances du club.

Dani Ceballos von Real Madrid soll die U21 Spaniens bei der EM zum Titel führenGetty Images

Et Mesut Ozil ?

Non pas qu'Arsenal soit dans la panade, bien loin de là, mais l’international allemand est devenu indésirable du côté de Londres : Emery ne l’a pas prévu dans ses plans après une saison en demi-teinte (six buts, trois passes décisives TCC).

Il semblerait cependant que les Gunners n’aient reçu aucune offre pour leur milieu offensif, ils en demandent environ 30 millions d’euros. Ce n’est pas le prix du joueur qui pose problème mais son salaire. L’Allemand touche près de 20 millions d’euros par an, un salaire qui pourrait réfréner les ardeurs de nombreux clubs.

Il ne reste que deux semaines à Arsenal pour accélérer sur le marché des transferts, au risque de, comme la saison précédente, échouer à un point de son objectif principal : la qualification en Ligue des champions.