Un choc au sommet qui a tenu toutes ses promesses. Mené au score par Leicester sur sa pelouse, Manchester City a renversé les Foxes (3-1) samedi, lors de la 18e journée de Premier League. Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, auteurs de prestations de très haut niveau, ont porté les Citizens vers un succès qui vaut cher. La formation de Pep Guardiola revient en effet à une longueur de sa victime du jour, deuxième, et à onze points du leader Liverpool.

On a, pendant quelques minutes, pensé que Leicester était en mesure de réaliser le hold up parfait à l'Etihad Stadium. Surdominés en début de match, les Foxes ont ouvert le score sur un contre éclair conclu de main de maître par Jamie Vardy, lucide pour piquer in extremis son ballon au-dessus d'Ederson (0-1, 22e). Une véritable douche froide pour les locaux, qui n'étaient presque pas sortis des 30 mètres adverses jusqu'à cette ouverture du score.

Mahrez et De Bruyne en feu

Mais la domination des hommes de Guardiola était trop forte pour que le score en reste là. Très en jambes et inspiré, Riyad Mahrez a été récompensé sur une frappe contrée par Caglar Soyuncu (1-1, 30e). Juste avant, Vardy était passé proche d'un doublé en faisant encore beaucoup avec très peu. Et la rencontre a fini par totalement basculer. Peter Schmeichel a bien tenté de retarder l'échéance en sortant une belle parade devant Kevin De Bruyne (40e), alors que son poteau l'avait sauvé auparavant sur une frappe du belge (14e).

Mais Raheem Sterling, plus discret que ses compères d'attaque, a obtenu un penalty devant Ricardo Pereira, qu'Ilkay Gündogan a transformé avec caractère (2-1, 43e). Un score beaucoup plus en adéquation avec la physionomie de ce premier acte. Le but du break, inscrit par Gabriel Jesus après un superbe rush solitaire de De Bruyne (3-1, 69e), a lui aussi validé une seconde période dominée par City.

Deux individualités au-dessus du lot, une nette domination collective et beaucoup de caractère : la formation mancunienne a largement mérité son 12e succès de la saison. Un succès qui permet d'entretenir un très mince espoir de titre, les Reds n'ayant "plus que" 11 points d'avance avec un match de moins. Mais qui fait surtout office de véritable message envoyé : non, City ne va pas relâcher la pression dans cette Premier League.