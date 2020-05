PREMIER LEAGUE - Dans une longue interview accordée à l'Equipe lundi, Hugo Lloris s'est déclaré favorable à une reprise de la Premier League, qui pourrait de nouveau reprendre ses droits en juin, à huis clos, si la situation sanitaire le permet.

Hugo Lloris avait pourtant tout fait pour accrocher le bon wagon. Convalescent pendant trois mois après sa blessure spectaculaire à un coude, en octobre dernier sur le terrain de Brighton, le gardien de but de Tottenham était revenu sur les terrains pour tenter de disputer sa sixième grande compétition avec l'équipe de France (ndlr : il a déjà participé deux fois à l'Euro et joué la Coupe du monde à trois reprises). Mais la pandémie de coronavirus est passée par là et a poussé l'UEFA à décaler l'Euro en 2021.

Elle a aussi poussé les organisateurs de la Premier League à suspendre le championnat mi-mars. Dans une longue interview accordée à l'Equipe lundi, Hugo Lloris s'est dit favorable à une reprise à huis clos. "Nous sommes dans une situation où tout le monde a envie de finir et d'avoir le verdict du terrain. Ce serait terrible que tout s'arrête comme ça à neuf journées de la fin en Premier League. Ce serait aussi cruel pour Liverpool avec l'avance qu'ils ont. Ils sont quasiment champions", a d'abord déclaré l'ex-gardien de but de Nice et de Lyon.

"Comme pour tout le monde, il y aurait un goût d'inachevé. En plus, on arrive dans la période la plus excitante, le plus beau moment de la saison. Personne n'a envie que ça se finisse comme ça", a-t-il ajouté. A l'occasion d'une visio-conférence tenue vendredi dernier, les dirigeants de Premier League se sont également montrés favorables à une reprise "dans un climat sécurisé". Un retour en juin est notamment dans les tuyaux. Hugo Lloris, confiné à Londres, sera prêt. Dans le bon wagon. Mais pas avec le même maillot qu'il imaginait porter à cette période de l'année.

