City n'a pas fini d'empiler les joyaux. Alors que le champion d'Angleterre compte déjà avec Phil Foden une des plus belles promesses du football britannique, il pourrait ajouter un nouvel atout offensif anglais de grand talent en la personne de Jack Grealish. Suivi également par Manchester United ces derniers mois, le joueur d'Aston Villa a fait l'objet, selon ESPN et Talk Sport, confirmant les spéculations du Sun ce vendredi, d'un accord à hauteur de 117 millions pour son transfert dès cet été. Du jamais-vu pour un joueur anglais, ni même pour un club anglais !

Actuellement à l'Euro avec les Three Lions, Grealish (25 ans) faisait partie des joueurs à suivre de ce mercato. Mais alors que les regards se portaient plutôt autour du voisin United et de Jadon Sancho, Manchester City a joué la surenchère. Il n'en fallait pas moins pour convaincre les dirigeants des Villains pour lâcher leur meilleur joueur. Ailier ou plus reculé dans l'axe, le pur produit de Villa est un joueur au jeu soyeux, à la technique impeccable. Son profil devrait très bien s'accommoder avec le jeu de Pep Guardiola, jamais rassasié quand il s'agit de faire évoluer des profils de ce genre, à l'image de l'explosion de Phil Foden ces derniers mois. L'association des deux joueurs anglais promet déjà beaucoup.

Record de Pogba surclassé

Seule inconnue, Grealish va découvrir le très haut niveau, lui qui n'a encore jamais disputé de Coupe d'Europe. Mais sa qualité de passe (12 passes décisives en championnat l'an passé) et son élégance pourrait faire des merveilles. L'officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, voire après l'Euro. Le transfert de l'international anglais aux 9 sélections pourrait surpasser celui de Paul Pogba à Manchester United (105 millions d'euros) dans les annales de la Premier League. Sky Sports est toutefois moins catégorique, et précise qu'Aston Villa avait visiblement senti le coup puisque les Villains vont proposer un nouveau contrat à leur joueur vedette dans l'espoir de le convaincre de rester.

D'après ESPN, la folie dépensière des Skyblues n'est pas terminée puisque cette signature ne mettrait pas fin à la poursuite de Harry Kane, estimé par Tottenham à 175 millions d'euros. Les Spurs se montrent pour le moment fermes et refusent de voir partir leur avant-centre.

Ces sommes colossales devraient entraîner du mouvement dans le sens des départs. Bernardo Silva ne sera pas retenu, et Raheem Sterling pourrait être "sacrifié" en cas d'offres satisfaisantes.

