Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore Raphaël Varane animent l'actualité du mercato des Bleus ces dernières semaines. Antoine Griezmann, Kingsley Coman et même Olivier Giroud n'ont pas été en reste. Avec toute cette agitation et les rumeurs à foison sur l'avenir de l'un ou de l'autre, on en oublierait presque leur capitaine, Hugo Lloris. Et pourtant, le gardien de l'équipe de France est peut-être à un tournant de sa carrière en club.

Arrivé en 2012 sur les bords de la Tamise, Hugo Lloris ne sait pas encore précisément de quoi son avenir sera fait. Pourquoi ? Tout simplement car le dernier rempart des Spurs, passé par Nice puis Lyon avant de s'installer à Londres, n'a plus qu'un an de contrat avec Tottenham. Comme Mbappé, Pogba ou Varane. Et comme pour ses collègues en Bleu, même si les enjeux financiers ne sont pas forcément les mêmes, ça change tout et sème le doute.

Hugo Lloris Crédit: Getty Images

Premier League Pogba au PSG ? Manchester tiendrait finalement la corde HIER À 15:49

Gollini dans le viseur des Spurs, mais pourquoi ?

Alors que le Sun a révélé en mai dernier qu'il aurait refusé une première approche de Tottenham, une offre de prolongation ne serait plus forcément dans les tuyaux. Malgré tout, Hugo Lloris semblait parti pour aller au bout de son deal avec les Spurs. Si on se fie aux échos venus de l'autre côté de la Manche, c'est d'ailleurs toujours l'option qui semble tenir la corde. Cependant, L'Équipe a glissé ce dimanche que Manchester United envisagerait de recruter le natif de Nice : les Red Devils ne seraient pas forcément totalement convaincus par Dean Henderson, même si ce dernier a doublé David De Gea.

Lloris sous d'autres couleurs cet été ? Improbable ? Peut-être pas tant que ça. Surtout qu'une rumeur venue d'Italie intrigue. D'après Sky Italia, Tottenham s'active sur Pierluigi Gollini, le gardien de l'Atalanta. Nuno Espirito Santo, le nouveau coach des Spurs, voudrait en effet ajouter un autre portier à son effectif pour cette saison. Et si la Dea ne laissera pas facilement partir son gardien de 26 ans – également ciblé par l'Atlético Madrid -, plusieurs options seraient déjà envisagées, dont un prêt avec option d'achat (à 15 millions d'euros).

Est-ce une manière de pousser Lloris dehors ? Ou une façon de faire la transition en douceur, même si on imagine mal Pierluigi Gollini se contenter d'un simple rôle de doublure pendant une longue saison après ses derniers exercices prometteurs à Bergame ? Etant donné le passé et le statut de Lloris à Tottenham, la deuxième option semble plus envisageable. Mais, cela peut aussi être une opportunité pour… Hugo Lloris. Une chance de s'offrir un dernier défi alléchant.

Hugo Lloris et Son (Tottenham) Crédit: Getty Images

Et si c'était le moment de commencer un dernier défi pour Lloris ?

A Tottenham, Hugo Lloris a vécu de belles années. Très belles même, marquées notamment par une finale de Ligue des champions en 2019. Au fil des saisons, le portier des Bleus, qui avait dû patienter quelques matches avant de pousser Brad Friedel sur le banc à ses débuts à Tottenham, s'est imposé comme une figure de la Premier League. Une valeur sûre à ce poste si singulier dans le Royaume. Et un pilier du club du nord de Londres, où il est capitaine. Mais il y a un hic : son palmarès.

Si un titre de champion du monde en 2018 est venu s'ajouter pendant cette période, son armoire à trophées est restée bien vide en club. Et Tottenham, qui vient d'échouer à une triste septième place la saison passée en Premier League – loin de la Ligue des champions – entame une nouvelle ère. Un nouveau coach a débarqué, Harry Kane est annoncé sur le départ et une période de transition pourrait donc s'imposer.

Or le gardien aux 129 sélections en Bleu, qui a vu cet été son rêve de doublé Mondial-Euro s'envoler dans la nuit de Bucarest, n'a plus forcément beaucoup de temps à attendre pour assouvir sa soif de titres en club. En décembre, il fêtera ses 35 ans. Il a bien sûr encore quelques années devant lui, les gardiens pouvant rester performants plus longtemps. Il a d'ailleurs encore montré cette saison qu'il restait un portier de très haut niveau. Mais les propositions avec des défis à la hauteur de ses ambitions ne seront plus forcément légion pour l'ancien Lyonnais. Alors si une nouvelle opportunité alléchante se présente, pourquoi ne pas la saisir dès cet été ?

Premier League Après Nice, Vieira rebondit à Crystal Palace 04/07/2021 À 12:05