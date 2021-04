Moins pire que prévu. Anthony Martial pourrait manquer finalement "juste" quatre semaines et garde de bonnes chances de disputer l'Euro-2020. L'attaquant des Bleus et de Manchester souffre "d'une petite lésion des croisés postérieurs, qui ne nécessite pas d'opération", explique-t-on dans l'entourage du joueur. Dimanche, on avait pourtant craint le pire. Son entraîneur à ManU, Ole Gunnar Solskjaer, avait parlé de "plusieurs semaines", sans plus de précisions, ajoutant "croiser les doigts" pour "le récupérer avant la fin de la saison".

Une Image par résonance magnétique (IRM) passée mardi à Sarajevo, où les Bleus ont battu la Bosnie (1-0), ne "laissait rien présager de grave", selon une autre source proche du dossier. Mais par précaution Martial n'avait pas été aligné contre la Bosnie. Une nouvelle IRM passée à Manchester a permis de voir cette petite lésion. "Un mois après la blessure, il doit pouvoir rejouer", glisse une source.

Un mois sur la touche ?

Martial est blessé dans la dernière ligne droite de la saison. Mais le Championnat d'Angleterre s'arrête le 23 mai, et la finale de la Ligue Europa est programmée le 26 mai à Gdansk (Pologne). ManU est en quarts de finale de cette compétition, contre Grenade (Espagne). Martial s'était blessé au Kazakhstan (victoire 2-0) avec les Bleus. Il était sorti en se tenant le genou gauche en début de seconde période de ce match qualificatif pour le Mondial-2022, disputé sur une pelouse synthétique.

L'attaquant a vécu une saison mitigée en club, avec 7 buts et 8 passes décisives en 36 matches, mais est revenu dans le groupe France. Il a notamment réussi un gros match lors de la convaincante victoire au Portugal (1-0) en novembre, même s'il n'avait pas marqué ce jour-là, face à un gardien très inspiré. Le sélectionneur Didier Deschamps s'était félicité du nouvel état d'esprit du joueur. Martial "a changé sur le terrain et en dehors. Avec les années on gagne en maturité. Il est beaucoup plus déterminé", avait dit "DD".

